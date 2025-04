Blizzard praat met bedrijven die World of Warcraft kunnen uitgeven in China

De Amerikaanse gameontwikkelaar en -uitgever Activision Blizzard is in gesprek met verschillende bedrijven die interesse tonen in het uitgeven van World of Warcraft in China. Welke bedrijven dat zijn, is niet bekend.

Volgens Reuters schrijft Activision Blizzard op het Chinese socialemediaplatform Weibo dat het aan het onderhandelen is met verschillende partijen. Hoelang die onderhandelingen precies gaan duren, is niet duidelijk. Er zit echter haast achter, omdat Blizzard Entertainments huidige overeenkomst met uitgever Netease op 23 januari 2023 afloopt. Games als World of Warcraft, StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch en Diablo III zijn vanaf die datum niet meer te spelen of officieel te koop in China.

Diablo Immortal zal wel nog aangeboden worden in China, omdat deze game volgens NetEase onder een andere overeenkomst valt. World of Warcraft-uitbreiding Dragonflight, Hearthstone-uitbreiding March of the Lich King en het tweede seizoen van Overwatch 2 worden ook nog uitgebracht in China. Het is niet bekend of Blizzard ook op zoek is naar alternatieve uitgevers voor zijn andere games naast Warcraft.