Releasedatum Hogwarts Legacy voor PS4, Xbox One en Switch bekendgemaakt

Warner Bros. maakt bekend dat Hogwarts Legacy op 4 april verschijnt voor de PlayStation 4 en Xbox One. De Switch-versie volgt in de zomer. De release voor de PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc staat gepland voor februari.

De uitgever maakt de release voor de vorige generatie Xbox- en PlayStation-consoles bekend op Twitter. De game verschijnt voor deze consoles op 4 april. Ook verwijst het bedrijf naar een pagina met veelgestelde vragen, om wat onduidelijkheden over de Harry Potter-game weg te nemen. Daar is te lezen dat de game op 25 juli zal verschijnen voor de Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy werd al meerdere keren uitgesteld en in augustus werd bekend dat de game naar 2023 verschoven werd. De ontwikkelaar Avalanche Software had meer tijd nodig om de game af te maken. De releasedatum ligt nu op 10 februari 2023, maar bij deze bekendmaking werd nog niet gesproken over een release op de Xbox One, PlayStation 4 of de Switch. Nu blijkt dat voor deze versies nog meer tijd nodig is. In het bijzonder de Switch-versie.

Hogwarts Legacy speelt zich af op Zweinstein, maar staat verder los van het verhaal in de boeken. Het is dus onwaarschijnlijk dat spelers Hermelien en Harry tegenkomen in de game. In plaats daarvan kunnen spelers een eigen personage creëren in het spel om mee naar de tovernaarsschool te gaan.