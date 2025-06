Switch-versie van Hogwarts Legacy is uitgesteld naar 14 november

Ontwikkelaar Avalanche Software stelt de Nintendo Switch-versie van Hogwarts Legacy uit naar 14 november. Aanvankelijk moest deze tegelijkertijd met de andere versies verschijnen aan het eind van 2022, maar dit was al uitgesteld naar 25 juli.

Een duidelijke reden voor het uitstel van de Switch-versie van Hogwarts Legacy geeft Avalanche Software niet. De ontwikkelaar zegt in de Twitter-post waarin het uitstel wordt aangekondigd enkel dat het 'creëren van de best mogelijke ervaring onze hoogste prioriteit heeft'. De game moest aanvankelijk net als de andere versies rond de feestdagen van 2022 uitkomen, maar dat werd later 25 juli. Ook de PS4- en Xbox One-versies zijn meermaals uitgesteld, maar de Switch-versie is de enige die momenteel nog niet is uitgebracht.

Hogwarts Legacy is een roleplayinggame die zich afspeelt in de wereld van de Harry Potter-boeken en -films. Tweakers schreef eerder een review op basis van de Windows-versie van de game. Het spel is sinds februari op de PlayStation 5 en de Xbox Series-consoles te spelen en sinds eerder deze maand ook op de PlayStation 4 en Xbox One.