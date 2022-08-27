Avalanche Software maakt systeemeisen van Hogwarts Legacy bekend

Avalanche Software heeft bekendgemaakt dat Hogwarts Legacy minimaal een Intel i5-8400 of AMD Ryzen 5 2600 nodig heeft om te kunnen draaien op pc, aangevuld met een Nvidia GTX 1070 of AMD RX Vega 56. Er moet minstens 85GB opslagruimte en 8GB ram-geheugen beschikbaar zijn.

Met die componenten moet je de Harry Potter-rpg onder Windows 10 op zijn laagste grafische kwaliteit kunnen draaien en dat met een resolutie van 1080p en op 60fps. De gameontwikkelaar deelt via Steam ook mee wat de aanbevolen systeemeisen van het spel zijn. Om daaraan te voldoen moet een pc-gamer beschikken over tenminste een Intel Core i7-8700- of een AMD Ryzen 5 3600-cpu in combinatie met 16GB aan ram-geheugen. De grafische kaart moet in voor deze opstelling minstens een Nvidia GeForce 1080 Ti zijn of een AMD RX 5700 XT. Er moet ook 85GB aan vrije opslagruimte op een ssd beschikbaar zijn om het spel op de hoogste grafische settings te kunnen draaien op 1080p-resolutie en dat aan 60fps.

Uitgever Warner Bros. kondigde Hogwarts Legacy in september 2020 aan. Deze openwereld-rpg speelt zich af in het Harry Potter-universum, maar dan 200 jaar voor de gebeurtenissen uit de boekenreeks. In Hogwarts Legacy speelt men een vijfdejaarsstudent aan de tovenaarsschool Zweinstein. De speler kan vrij door de open wereld van de school bewegen, maar ook door de gebieden die eromheen liggen zoals het dorp Zweinsveld en plaatselijke nederzettingen. Dit zou te voet kunnen, maar ook al vliegend op een bezemsteel.

Sony toonde begin dit jaar voor het eerst gameplay van het spel. Begin augustus maakte gameontwikkelaar Avalanche Software bekend dat het de rpg voor een tweede keer moest uitstellen. De definitieve release moet nu op 10 februari 2023 plaatsvinden voor PlayStation 4, PlayStation 5, pc, Xbox One en Xbox Series X en S. Er verschijnen verschillende versies van de game: een standaardversie voor 60 euro en een Deluxe-editie voor 70 euro. Er zou bovendien ook cosmetische dlc in de maak zijn. De game zal worden uitgegeven voor de Nintendo Switch; die versie zal wel een andere releasedatum krijgen. Wanneer dat is, is nog niet bekend.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-08-2022 12:21 90

27-08-2022 • 12:21

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JRB201 27 augustus 2022 12:40
een 1080ti voor 1080p 60fps op max settings?

Ik keek uit naar dit spel maar als je systeemeisen al zo hoog moeten zijn vraag ik me af hoe goed dit spel gaat zijn. Wordt er niks meer geoptimized voordat iets gereleased wordt?

Nu voldoet mijn systeem er wel aan, maar de gemiddelde pc gaat dit nog niet eens fatsoenlijk aan kunnen (https://store.steampowered.com/hwsurvey/videocard/)
RPS13 @JRB20127 augustus 2022 12:51
De 1080ti is een oud ding, meer dan 6 jaar oud zelfs, en kan deze game dus op de hoogste settings draaien. Hoezo niet geoptimized?
miknic @RPS1327 augustus 2022 14:04
De 1080ti is dan ook een monster...
bassekeNL @miknic28 augustus 2022 00:59
Was een monster.

En is nu iets meer dan een middelmatige kaart, doorgaans iets sneller dan een 3060.
miknic @bassekeNL28 augustus 2022 08:24
Voor een 5,5 jaar oude kaart en nog steeds alles kunnen draaien op 1080p Ultra vind ik nog steeds een monster..
drdelta @miknic29 augustus 2022 01:51
Of een geoptimaliseerde game? :9
miknic @drdelta29 augustus 2022 08:35
Desalniettemin
Mizgala28 @RPS1327 augustus 2022 17:22
Niet alleen dat

Eisen zijn een GTX 1080 Ti of een RX 5700 XT

1080 Ti was de topmodel van zijn generatie (Titan tel ik niet mee hier)

RX 5700 XT is vergelijkbaar met een 2070 Super, en die laatste zit nog onder paar kaarten van die generatie.

2070 Super zit met 5700 XT ergens tussen een 3060 en een 3060 Ti, en als ik mij niet vergis ook tussen een RX 6600 en een 6600 XT.

Je zit met huidige gens dan al rond de mid segment.

Ik heb een kennis die ook op hetzelfde manier klaagt, omdat zijn 980 Ti een top model is.

"Was" een topmodel ja, "is" klopt al een langere tijd niet meer, maar mensen lijken dat niet te snappen.

Overigens voor wie verbaasd is dat dit spel op een PS4 draait, die 1080 Ti of 5700 XT is voor max settings, je komt zeker weten weg met een fors zwakkere kaart weg als je settings naar beneden knalt, wat wel meer mensen moeten doen met PC gaming.
PredCaliber2 @RPS1327 augustus 2022 13:20
Dit dus inderdaad. Altijd zo vermoeiend om die mensen met oude specs te zien zeuren en de grafische kwaliteit daardoor terug houden met hun 6+ jaar oude systemen.
DarkeasterB @PredCaliber227 augustus 2022 14:32
Altijd zo vermoeiend, van die mensen die duizenden euros aan pcs uitgeven per jaar en niet snappen dat het voor 99 procent niet zo werken dat de rest zich maar naar hun moet schikken.

De realiteit is dat een 1080 ti bovengemiddeld snel is in wat gebruikers gemiddeld bezitten.
Een 1060 is gemiddeld.

Een game developer die games voor de paar zoals jij maakt gaat gewoon terecht failliet
ThePsycho @DarkeasterB27 augustus 2022 14:46
We hebben het hier over max settings. En de max gaat gewoon vooruit, op een ouder systeem draai je dan gewoon high of medium, daarbij is high of medium gewoon wat in oudere games waarschijnlijk 'max' was.
MattiVM @ThePsycho27 augustus 2022 16:52
Ik vind recommended toch niet echt verwijzen naar "de max settings", ook al is het dat hier zogezegd wel. Als je een Nvidia GTX 1070 nodig hebt om "laagste grafische kwaliteit op 1080p 60fps" te halen en een GTX 1080TI om recommended en dus "hoogste grafische settings op 1080p 60fps" te halen, dan lijkt mij de optimalisatie toch ook echt niet aanwezig. Dat een 1080Ti "max settings" zal bieden op 1080p 60fps kan ik nog snappen, maar dat het minimum er dan toch ook zo dicht bij zit (2 tiers lager in dezelfde generatie)...
sassymousasi @MattiVM27 augustus 2022 17:07
Ligt er natuurlijk ook aan wat en hoe de low specs zich verhouden tot andere games. Er zijn nog steeds ook al wat oudere games die niet 1080p60 halen op de laagste settings op een 1070. Toegegeven zijn het meestal games van kleinere of startende devs maar toch. Ik heb jet idee dat vandaag de dag optimalisatie een want is en geen must. Staat meestal op het laatste plekje wat betreft to do.
triflip @DarkeasterB27 augustus 2022 16:33
Zoals andere al aangeven gaat het om de max settings. Voor low is een 1070 nodig wat te vergelijken is met een 1660ti. Als je genoegen neemt met 720p iets minder dan 60fps kan je ook een nog tragere kaart gebruiken. Denk dat je met een 1050ti/1060 deze game nog zeker kan spelen, maar dan met een lagere resolutie of minder fps.

Je kan niet blijven verwachten dat je low of mid end systeem van 6 jaar geleden nog nieuwe games op de hoogste settings kan blijven draaien, dat kon hij immers toen ook al niet.
iwaarden @triflip27 augustus 2022 21:15
720p op een pc game kan echt niet meer, 20 jaar terug speelde ik al op resoluties van 1280x1024+
triflip @iwaarden27 augustus 2022 23:13
En toch ziet een moderne game er op 720p beter uit als jouw game van 20 jaar geleden ook al speelde je die in 4k bij wijze van.
iwaarden @triflip28 augustus 2022 07:24
Daar ben ik het niet mee eens, ik speel liever een 20 jaar oude game op een 20 jaar oude CRT op 1280x1024 dan dat ik nu een moderne game op 720p speel op een 4k monitor.

Moderne games bevatten teveel details om in zo’n lage resolutie weer te geven terwijl oude games te weinig details bevatten om in huidige resoluties te spelen.

Een oude game word dus niet per definitie beter bij een hogere resolutie want eigenlijk zie je toch geen verschil tussen 1280x1024 en 4k.

Bij een moderne game valt er zoveel weg bij 720p en vaak krijg je door alle andere grafische technieken een soort dikke brei op je monitor die gewoon niet prettig te beleven valt.

[Reactie gewijzigd door iwaarden op 23 juli 2024 13:44]

Richo999 @DarkeasterB27 augustus 2022 19:51
Per jaar? Das gewoon onzin. Mijn vorige pc heeft me €300/jaar gekost over de tijd die gehad heb en was 5930k met een 1080 welke het net geen 6 jaar heeft uitgehouden en tel ik niet eens mee wat de pc op mp nog heeft opgebracht.

Devs moeten es eindelijk max settings PC in acht houden ipv te focussen op consoles. Meeste hebben het een of het ander. Dit spel zal gewoon super draaien op een Xbox of playstation.
Pascal is van 2016 ondertussen :O en spel heeft een 3060 nodig voor max settings 1080p 60fps, geen slechte deal imo.
[Remmes] @DarkeasterB27 augustus 2022 16:25
Dan zet je de settings naar gemiddeld ipv max... een 1080ti voor max settings is prima.
marco-ruijter @DarkeasterB27 augustus 2022 22:48
De realiteit is dat een 1080 ti bovengemiddeld snel is in wat gebruikers gemiddeld bezitten.
Een 1060 is gemiddeld.
Maar dan zet je hem toch op medium of high?

Altijd zo vermoeiend van die mensen die verwachten dat hun 6 jaar oude videokaart een spel in 2022 met alle toeters en bellen kan draaien. Met die logica zou het niet nodig zijn om een PlayStation 5 aan te schaffen want een ps4 zou het ook gewoon met alle toeters en bellen moeten draaien.
Zoijar @RPS1327 augustus 2022 15:47
Ik draai bijna alles nog op 4k ultra op een 1080ti, alleen moet je dan leven met 30 a 40 fps, wat voor de meeste spellen prima is... (en anders heb ik beneden nog mn 3090 haha)
marco-ruijter @Zoijar27 augustus 2022 22:54
Ik heb een 3080 ti en zet vaak spellen op high omdat ik het enige verschil merk tussen high en ultra is de FPS.

Vaak krijg ik op een avg fps van 80 op 4K een boost van 25% zodra ik het spel op high zet en eigenlijk totaal niet het verschil merk tussen high en ultra haha.

Echter merk ik het spelen op 100 fps meer dan op 80 fps terwijl ik het niet merk of ik op high of ultra speel.
Aschtra @JRB20127 augustus 2022 12:49
Een 1080ti is al wat jaartjes oud. Niet vreemd voor een AAA 2023 game
Gropah @Aschtra27 augustus 2022 13:58
Klopt, maar...

De 2000-serie was niet per se het upgraden waard, zoals ook in de tweakers review staat. Het was duurder en maar marginaal sneller. De 3000-serie maakte een hele stap, maar ja, die waren lange tijd onverkrijgbaar. Er zitten dus nog veel mensen op de 1000-serie of 1600-serie kaarten.

De meeste gebruikte kaarten volgens de steam survey zijn de 1060, 1650 en 1050ti. Een 1070 als minimum stellen, zorgt er voor dat deze mensen (toch zo'n 17% van de steam gebruikers) de game niet kan spelen.
Letters @Gropah27 augustus 2022 18:23
Met alle lowend kaartjes zit je al snel tussen de 25 en 30 procent.. Ik vind het vreemd omdat het uiteindelijk ook een switch release krijgt, dan zou je zeggen dat het op een low end computer zou moeten draaien.
Lightmanone1984 @Letters27 augustus 2022 18:33
Zou best kunnen dat de switch de game draait op 720p30. En aantal grafische opties flink naar onder geschroefd.
Letters @Lightmanone198428 augustus 2022 09:06
Ik zou verwachten dat dit dan schaalt naar pc met 1080p als minimum resolutie met alles op low, 30 fps met een GTX 1060 of nog lager.

De in artikel genoemde minimum spec kan geloof ik switch games emuleren 1080p 30fps.
Thoeman @Letters28 augustus 2022 21:48
1060 30fps is misschien ook prima mogelijk. Aangezien je met de 1070 60fps haalt
Letters @Thoeman28 augustus 2022 23:25
Gotcha had dit denk ik in het artikel gemist. Had niet goed gelezen en ook niet verwacht dat 60 fps als minimaal wordt gezien.
rexxor @Letters28 augustus 2022 09:19
Of de switch is toch gewoon krachtiger dan de meeste denken dat ie is.
Of beter te optimaliseren.
Natuurlijk worden er dan toch nog wel wat grafische details veranderd of weggelaten.
Letters @rexxor28 augustus 2022 14:08
Zo krachtig is de switch gewoon niet ook al verast het me af en toe wel. Een low end gaming pc is gewoon sneller.

Dan lijkt het me een beetje raar om een kwart van je potentiële markt te laten liggen wanneer het wel technisch zou kunnen.

We zien het wel.
Paprika @Gropah27 augustus 2022 14:15
Die 17% daalt aanzienlijk wanneer je deze aantallen compenseert voor het gegeven hoeveel van deze mensen een PS4, PS5, Xbox One of een laatste generatie Xbox bezitten. Waarschijnlijk valt de game niet eens normaal te spelen zonder een controller gezien al het gedeelde beeldmateriaal ui elementen van een consolespeler bevat.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 23 juli 2024 13:44]

Gropah @Paprika27 augustus 2022 14:23
Er zullen inderdaad mensen zijn die ook een console hebben, maar lang niet iedereen. Daarbij geven UI elementen ook niet aan of je per se een controller nodig hebt. Zo bevat de gameplay trailer van Call of Duty Modern Warfare 2 playstation UI elementen, terwijl veel gamers zweren bij shooters met muis omdat het accurater is. De reden dat die elementen er in zitten, is marketing. Juist om dit soort denkwijzes te stimuleren.
Paprika @Gropah27 augustus 2022 14:32
Nu vergelijk je een multiplayer shooter die ooit begon als pc reeks en van een studio die pc-first was (Infinity Ward) met een singleplayer RPG van een studio die juist heel veel jaren console-only is geweest. Van hun laatste paar games die wel op de pc zijn uitgekomen kan ik niet eens 1 pc-review vinden, wat betekent dat ze als studio hun review-versies uitdeelden aan review partijen op de console. Zelfs user reviews van de pc versie zijn onvindbaar op metacritic, terwijl er van de console versies genoeg te vinden valt. Ze spenderen in ieder geval geen geld aan hun pc releases lijkt het.

Hun laatste game (Cars 3: Driven to Win) zou op de pc verkrijgbaar zijn, terwijl zelfs de Tweakers website dit spel niet eens als een pc game herkent. De console versies zijn echter allemaal vindbaar.
https://tweakers.net/game...-win_p642945/vergelijken/

Zie ook andere games bv:
https://tweakers.net/pric.../?keyword=Disney+Infinity
https://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_Software

Ik verwacht dan ook zeer weinig van de pc release (lees: nada), maar misschien is dit sowieso niet mijn spel en uitgever gezien hun releases de afgelopen 15 jaar en ben ik zwaar biased :p.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 23 juli 2024 13:44]

drdelta @Gropah29 augustus 2022 02:01
Een 1070 als minimum stellen, zorgt er voor dat deze mensen (toch zo'n 17% van de steam gebruikers) de game niet kan spelen.
Met een 1070 haal je dus 60FPS op 1080p op LOW.
Dus je moet of de FPS laten varen (30-45 FPS?), of de resolutie (720p?), dan kun je alsnog op een 1060, 1650 en 1050ti die game spelen.
Robbierut4 @Aschtra27 augustus 2022 13:04
AAA 2023 game
Technisch gezien correct met die datum, maar de game zou natuurlijk al in 2021 uitkomen, is uitgesteld naar ergens in 2022 en nu uitgesteld naar 2023.
Weet niet wat ze dan in die 2 jaar hebben gedaan, maar blijkbaar niet optimaliseren.
xoniq @Robbierut427 augustus 2022 13:22
Optimaliseren is puur performance? Denk je dat?

Klinkt als m’n werkgever soms. “Je bent 8 uren aan t werk op een stuk software maar ik zie niet dat er wat is veranderd. Wat heb je in die 8 uren dan aangepast?”

Irritant zulke mensen.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 23 juli 2024 13:44]

Odder thing @xoniq27 augustus 2022 20:33
Klinkt als m’n werkgever soms. “Je bent 8 uren aan t werk op een stuk software maar ik zie niet dat er wat is veranderd. Wat heb je in die 8 uren dan aangepast?”
Dat soort uitspraken moet je gelijk de kop indrukken door bijvoorbeeld gelijk te reageren met "We kunnen wel even een uurtje de tijd nemen om alles van a tot z door te nemen wat er allemaal veranderd is" Wel recht in de ogen aan kijken als je dat zegt.
xoniq @Odder thing28 augustus 2022 11:06
Doe ik ook, ik zeg dan; “ik ben een professional, ik doe dit al 20 jaar, we kunnen hier een uur aan besteden om te discussiëren, maar onder aan de streep heb ik gelijk, en jij niet. Zullen we dat uur gelijk overslaan zodat ik wat nuttigs kan doen?”
jeroen7s @xoniq27 augustus 2022 16:52
Als je 2 jaar extra aan een game werkt, gaan de meeste mensen er toch van uit dat een deel daarvan naar performance-verbeteringen is gegaan. Tenzij de game zo onspeelbaar was dat ze 2 jaar extra nodig hadden om de bugs eruit te halen, en geen tijd hadden voor performance-verbeteringen in die 2 jaar.
xoniq @jeroen7s27 augustus 2022 19:59
Maar performance kan ook zijn om zaken glad te strijken, bepaalde dingen als shaders verbeteren, map verbeteringen. Dat betekend niet automatisch support voor oudere hardware. En een 1080ti is al behoorlijk aan de tijd. Hoe lang moet je oude meuk nog supporten? Dat belemmerd je alleen maar in hoeveel je met een game kan doen als ontwikkelaar.

Ergens een grens trekken met een wildgroei aan hardware qua alle soorten en maten, ik snap het wel. (Aan beide kanten)

Met games als Cyberpunk of diverse GTA PC Ports destijds mocht je willen dat ze 2 jaar langer hadden doorgewerkt, en dan niet op performance gericht voor oude hardware, maar inderdaad vooral op bugs en performance voor überhaupt nieuwe hardware. Je wilt niet dat een game zo slecht werkt op je peperdure GPU waarin de game zich gedraagt alsof het op een oude Pentium 4 draait.

[Reactie gewijzigd door xoniq op 23 juli 2024 13:44]

jeroen7s @xoniq27 augustus 2022 20:30
Een 1080ti is 3 generaties terug, in ieder geval veel krachtiger als een originele ps4 xbone en switch
Als je rekening houd dat meer als 50% van de pc-gamers volgens steam een slechtere kaart heeft als een 1070, en dat alle kaarten de laatste paar jaar slecht verkrijgbaar waren, vind ik dit zeker een vreemde keuze
marco-ruijter @jeroen7s27 augustus 2022 23:01
Maar dan moet je het wel eerlijk vergelijken.

Als je een console spel op de pc hetzelfde probeert in te stellen qua graphische instellingen kom je vaak uit op medium en zonder enige vorm van AA. Daarnaast vergeet je ook dat PS4 games op 30fps draaien.

Dus als je met een 1080 / 1080 Ti op 1080p op medium/high 60 fps kan spelen moet je in mijn ogen gewoon niet zeuren.

Als het spel gewoon speelbaar is op medium/high op Pascal dan is dat gewoon goed. Max 60 fps was toen ook met release van 1080 ti op 1080P ook niet altijd maar een feit.
jeroen7s @marco-ruijter28 augustus 2022 08:10
Daar heb je inderdaad gelijk in, had er geen rekening mee gehouden dat de ps4/xbone games op 30fps draaien vs 60
Wolfos
@jeroen7s28 augustus 2022 11:29
Maar dit is niet de minimum eis, dit is met alles op “high” en dan nog 60FPS weten te halen. Op een 6 jaar oude kaart!

Je hoeft niet alles op Ultra te spelen, en dat moet je natuurlijk ook niet verwachten als je niet de nieuwste hardware hebt. Op een 1060 draait dit ook nog wel als je genoegen neemt met low, 30FPS dus de meeste Steam gebruikers kunnen de game gewoon spelen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 13:44]

marco-ruijter @jeroen7s27 augustus 2022 22:44
Een spel optimaliseren is echt niet alleen maar het optimaliseren van de FPS.

Optimalisatie zit in het spel zelf. Lopen de overgangen goed, kunnen de npcs nog beter reageren en overkomen als echte mensen etc.
Wolfos
@marco-ruijter28 augustus 2022 11:32
Als we het over optimaliseren hebben gaat het puur om de performance. Maar dat kan ook betekenen dat er een stotter weggewerkt word. In plaats van 60fps met af en toe een drop naar 50, een constante 60 is ook optimaliseren en ik denk dat daar de meeste tijd in gaat zitten.
Hansie9999 @Aschtra27 augustus 2022 17:40
Mij persoonlijk zegt dit dat het spel TOTAAL niet geoptimaliseerd gaat zijn :( en dat ze geen moeite gaan doen om dit ook wat te optimaliseren.
Richo999 @Hansie999927 augustus 2022 19:28
Een 3060(ti) of RX6700 in moderne termen. Als ik de trailer zie vind ik dit niet onredelijk.
jesse111 @Hansie999927 augustus 2022 17:54
Is al te merken in de trailers van de game. Ziet er vaak hakkelig uit...
Loen @JRB20127 augustus 2022 12:49
Max settings mag m.i. best (nog) gortig(er) zijn. Dan zet je maar wat schaduwen of andere zaken uit die voor de gameplay niks uit maken, of ga je akkoord met lagere FPS? Ik zie het probleem echt niet.
Nogne @JRB20127 augustus 2022 12:53
Vind juist dat het wel mee valt, het is de top kaart van 2 generaties terug (bijna 3) en daarmee kan je dus nu nog steeds op de hoogste kwaliteit spelen met 60fps.

Heb zelf een 1080 dus ben erg blij met dit bericht.
NoobishPro @JRB20127 augustus 2022 13:18
Max settings kunnen de meest bizarre, geavanceerde en/of nieuwe technieken bevatten.

Op max settings kun je niets baseren. Ik bedoel, een game als Tomb Raider (intussen al vrij oud) zal ook net draaien op een 1080 TI op max settings. Dat is al een hele taak.

Je dient dingen te baseren op de minimum settings, niet de max settings.
VonDudenstein @JRB20127 augustus 2022 13:21
Ik keek uit naar dit spel maar als je systeemeisen al zo hoog moeten zijn vraag ik me af hoe goed dit spel gaat zijn.
Zo extreem zijn die eisen toch niet? Bovendien is resolutie niet een standaard gegeven hoe zwaar een game is. Mario Kart draait ook 1080p, 60fps op een WiiU....

Ik snap de relatie hoge systeemeisen -> twijfel over hoe goed een game kan zijn, ook niet.

Als er een goede reden is waarom systeemeisen hoog zijn, dan zou het kunnen dat de fidelity hoog is. Dat zie ik juist graag, ook al zegt dat in de basis niet of een game goed of slecht is.

[Reactie gewijzigd door VonDudenstein op 23 juli 2024 13:44]

Skating_vince @JRB20127 augustus 2022 13:31
Grappig, ik zie het net andersom: "Hmmm, het draait zelfs op max op verouderde hardware - zo mooi zal het helaas dus niet zijn."

Dat was mooi aan Crysis, niemand kon het draaien, maar het werd steeds beter in de toekomst!
Paprika @JRB20127 augustus 2022 14:11
Harry Potter voelt niet als een genre waarbij 240Hz achtige refresh snelheden relevant zijn, dus wat heb je eraan dat actieve pc gamers een GPU hebben waarmee je de game op 999 fps kunt renderen op 1080p. Voor de overige mensen zijn er consoles van 500 euro of minder (vorige generatie) te koop of ze kunnen de instellingen lager zetten.

Verder is hoogst grafische instellingen een breed begrip, want 16x AA draaien ga je visueel waarschijnlijk niet eens merken ten opzichte van 8x AA en zelfs 4x AA is zelden makkelijk te herkennen bij stilstaande beelden.

Verder is dit overduidelijk een console-first game geworden en wil je dit spel met een controller spelen, dus dat maakt de pc speler niche nog kleiner.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 23 juli 2024 13:44]

Verwijderd @JRB20127 augustus 2022 16:20
Lijkt mij prima toch, dat 1080p60 op max settings met een RTX3060 (1080ti is een fractie sneller dan dat). Dus precies waar die kaart voor bedoeld is.
Wolfos
@JRB20127 augustus 2022 17:37
Gezien de systeemeisen zal een GTX 1060 dit ook nog wel trekken op 30FPS / low, of de resolutie wat omlaag. Dat is zeker niet hoog vergeleken met de meeste games van de afgelopen jaren.

Andere games uit 2023 zullen waarschijnlijk nog veel hogere systeemeisen hebben. Mensen upgraden hun PC toch wel als games dat vereisen, dus die "gemiddelde PC" zou ik me niet zo druk over maken.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 13:44]

Dark Messiah @JRB20127 augustus 2022 19:32
Hoog? De 1080ti is al zeer verouderd en de eisen verbazen mij niks.
Oon @JRB20127 augustus 2022 20:58
Hoog? Ik wilde juist een reactie plaatsen met daarin mijn verbazing over hoe laag de eisen zijn voor hoe mooi de stukjes die we nu gezien hebben eruit zien.

Een 1080ti is tegenwoordig voor minder dan 300 euro te krijgen, zelfs een 2080ti kan al onder de 500 euro.

Als je een gemiddelde PC hebt moet je er niet op rekenen dat je alles op maxed settings kunt spelen, want dat is een bovengemiddelde eis die bedoeld is voor bovengemiddelde hardware. 1080p 60fps is netjes, maar 1080p 30fps is nog altijd de standaard voor de gemiddelde console, aangezien 'gemiddeld' daar ook nog geen PS5 is maar gewoon een PS4.
MGsubbie @JRB20127 augustus 2022 21:09
Max settings is het belangrijkste hier. We hebben geen idee van hoe zwaar maximum settings zijn. Zeker wanneer er heel wat settings zijn waar je een gigantische impact op performance hebt, voor een minimum impact of grafische kwaliteit.
marco-ruijter @JRB20127 augustus 2022 22:36
Want max settings valt onder de standaard?

Met veel spellen kan je de instellingen op high zetten en niet op max.

Zelfs op mijn 3080 ti zet ik vaak genoeg spellen op high om zo tot wel 30% meer fps te krijgen. Ik heb vaak voor de grap mijn vriendin gevraagd om bij spellen het op high en op max te zetten en zonder dat ik het weet. En ik kan je vertellen dat ik echt nooit echt zie of het high of max staat. Echter kan ik vaak wel het verschil duidelijk kan zien tussen low-med-high.
youridv1 @JRB20128 augustus 2022 11:44
Een oude videokaart die ietsje sneller is dan de hedendaagse midrange vind jij te hoog?

De 1080Ti wordt bijgehouden door 300 euro amd kaarten…
woetie05 @JRB20129 augustus 2022 12:05
Als een 1080ti een hedendaagse game op 1080p 60fps kan runnen dan is die game toch wel goed geoptimized ik bedoel veel games tegenwoordig halen dat niet met een 1080ti
Zhankou 27 augustus 2022 12:26
Is it Steam Deck ready? ;)
sassymousasi @Zhankou27 augustus 2022 12:55
Als ik zo kijk denk het wel. Vermoedelijk wel op de laagste systeemeisen en hopelijk op 40Hz maar waarschijnlijk is het op 30 vloeiend.

Wel gaaf om te lezen dat veel mensen hier een Deck hebben, ik vind het echt een geweldig apparaat. Buiten BF4 in de zon spelen had ik nooit gedacht 😄

[Reactie gewijzigd door sassymousasi op 23 juli 2024 13:44]

Zhankou @sassymousasi27 augustus 2022 15:07
Ergens deze maand komt hij binnen !
Wat vooral gaaf is, zijn al die mede tweakers die de beste settings overal uit weten te persen. Ben er ook 100% van overtuigd dat het wel zal gaan draaien op de Deck.

De Deck wordt mijn nieuwe mainstream/game apparaat. Lekker relaxed op de bank, terwijl vrouwlief lekker tv kan blijven kijken.
ropalon @Zhankou27 augustus 2022 12:50
Ben ook benieuwd haha
Tweakez 27 augustus 2022 17:47
Wanneer kan ik eindelijk de collector's edition kopen :+
Wom 27 augustus 2022 13:03
Let op dat de PS4 en PS5 versies ook een extra exclusive quest hebben, die niet terug te vinden is in de andere versies. Pre-orders van de PS4 en PS5 versie krijgen ook een Felix Felicis Potion Recipe wat bij de andere versies niet het geval is.
All PlayStation editions will come with the Exclusive Quest; no Pre-Order is required to obtain it. More information around Sony exclusives is coming soon. (4/8)
et36s 27 augustus 2022 13:31
Q1 wordt wel erg crowded. Ik verwacht wederom een hoop uitstel. Grafisch is wat ik ervan gezien heb ook niet speciaal
Markus_Pardoes 27 augustus 2022 14:12
Is een 6700K en 1080ti nog goed genoeg voor deze op 1440p?
loki504 @Markus_Pardoes27 augustus 2022 15:03
Wat is goed genoeg? 1440p +- 60 fps met af en toe drops en niet alles op max vast wel.
Markus_Pardoes @loki50427 augustus 2022 18:11
Thx. Af en toe drops kan ik mee leven. Tot nu toe draait alles geweldig op mijn , ook al kan ik wel een nieuwere CPU kopen.

Zit een beetje te wachten tot de prijzen een beetje dalen en misschien voor volgende AMD socket te gaan.

Is er toevallig een topic op het forum waar je een beetje informatie kan inwinnen voor dit soort zaken? Is al weer best een tijd sinds ik mijn build heb gedaan.
D1g1tal1st 27 augustus 2022 18:00
Foutje in het artikel denk ik. Zowel de minimum als maximum settings zouden dus 1080p / 60fps zijn? Lijkt me straf 😉

"laagste grafische kwaliteit kunnen draaien en dat met een resolutie van 1080p en op 60fps"
En
"hoogste grafische settings te kunnen draaien op 1080p-resolutie en dat aan 60fps"

[Reactie gewijzigd door D1g1tal1st op 23 juli 2024 13:44]

Bulls @D1g1tal1st28 augustus 2022 11:53
Ik denk dat die resolutie en framerate als maatstaf genomen zijn en dan de ingame grafische instellingen op low of high. En wellicht zijn er ook nog wel ultra settings
JorickPlays 28 augustus 2022 08:53
Zou die draaien op steamdeck??
Cowboy_Henk 29 augustus 2022 09:22
Stop eens met jullie blind te staren op die minimum specs. Ja het draait op de Ps4 maar so what? Op Ps4 draait het op pc equivalent medium specs, 1080p en 30 fps. Dat zal de gtx 1060 zeker kunnen trekken.

En ik hoop met de switch release dat ze een cross save mogelijk maken. Spelen op de PS5 met alle toeters en bellen en dan voortgaan op de Switch als vrouwlief de tv nodig heeft ofzo.
dok33 29 augustus 2022 10:34
Ik vind die Playstation trailer er nogal schokkerig uit zien, en heel veel knipperende artifacts die nog snel opnieuw gerenderd worden nadat ze wat frames gemist hebben. En een NPC die langsloopt terwijl we een schilderij omtoveren in een trap en deur, zonder er ook maar even naar te kijken...

Dit ziet er niet zo hoopgevend uit. Misschien is dit de PS4 versie *fingers crossed*? En als dit de PS4 versie is, misschien moeten ze dan niet zoals CP2077 doen, en gewoon daar niet op releasen.

Wat ik wel fijn vind is dat ze niet voor fotorealistisch gaan. Een spel mag best heel mooi zijn, maar ik wil wel blijven zien dat het een spel is, en dat doen ze (voor mij) precies goed.

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