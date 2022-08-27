Avalanche Software maakt systeemeisen van Hogwarts Legacy bekend

Avalanche Software heeft bekendgemaakt dat Hogwarts Legacy minimaal een Intel i5-8400 of AMD Ryzen 5 2600 nodig heeft om te kunnen draaien op pc, aangevuld met een Nvidia GTX 1070 of AMD RX Vega 56. Er moet minstens 85GB opslagruimte en 8GB ram-geheugen beschikbaar zijn.

Met die componenten moet je de Harry Potter-rpg onder Windows 10 op zijn laagste grafische kwaliteit kunnen draaien en dat met een resolutie van 1080p en op 60fps. De gameontwikkelaar deelt via Steam ook mee wat de aanbevolen systeemeisen van het spel zijn. Om daaraan te voldoen moet een pc-gamer beschikken over tenminste een Intel Core i7-8700- of een AMD Ryzen 5 3600-cpu in combinatie met 16GB aan ram-geheugen. De grafische kaart moet in voor deze opstelling minstens een Nvidia GeForce 1080 Ti zijn of een AMD RX 5700 XT. Er moet ook 85GB aan vrije opslagruimte op een ssd beschikbaar zijn om het spel op de hoogste grafische settings te kunnen draaien op 1080p-resolutie en dat aan 60fps.

Uitgever Warner Bros. kondigde Hogwarts Legacy in september 2020 aan. Deze openwereld-rpg speelt zich af in het Harry Potter-universum, maar dan 200 jaar voor de gebeurtenissen uit de boekenreeks. In Hogwarts Legacy speelt men een vijfdejaarsstudent aan de tovenaarsschool Zweinstein. De speler kan vrij door de open wereld van de school bewegen, maar ook door de gebieden die eromheen liggen zoals het dorp Zweinsveld en plaatselijke nederzettingen. Dit zou te voet kunnen, maar ook al vliegend op een bezemsteel.

Sony toonde begin dit jaar voor het eerst gameplay van het spel. Begin augustus maakte gameontwikkelaar Avalanche Software bekend dat het de rpg voor een tweede keer moest uitstellen. De definitieve release moet nu op 10 februari 2023 plaatsvinden voor PlayStation 4, PlayStation 5, pc, Xbox One en Xbox Series X en S. Er verschijnen verschillende versies van de game: een standaardversie voor 60 euro en een Deluxe-editie voor 70 euro. Er zou bovendien ook cosmetische dlc in de maak zijn. De game zal worden uitgegeven voor de Nintendo Switch; die versie zal wel een andere releasedatum krijgen. Wanneer dat is, is nog niet bekend.