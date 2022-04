Warner Bros. werkt aan Harry Potter-rpg Hogwarts Legacy voor consoles en pc

Uitgever Warner Bros. en ontwikkelaar Avalanche hebben Hogwarts Legacy aangekondigd, een openwereld-rpg die zich afspeelt in het Harry Potter-universum. De game verschijnt volgend jaar en komt uit voor PlayStation- en Xbox-consoles en voor de pc.

Volgens een beschrijving van de game zullen spelers het Hogwarts van de jaren 1800 ontdekken in de rpg. Spelers zullen bekende en nieuwe omgevingen verkennen, beesten tegenkomen en kunnen toverdrankjes maken en zo de tovenaar worden die ze willen zijn.

Spelers nemen de rol aan van een student die van een geheim weet dat de tovenaarswereld dreigt te verscheuren. De student kan oude magie waarnemen en beheersen. Spelers moeten beslissen of ze dat willen inzetten om iedereen te beschermen, of over willen geven aan de verleiding van duistere magie.

Warner Bros. is de uitgever van de game. Avalanche is de ontwikkelaar en ook Wizarding World en Portkey Games zijn betrokken bij het maken van de game. Hogwarts Legacy verschijnt volgend jaar, maar wanneer is nog niet bekend. De game komt uit voor de Xbox One en Series X en S, de PlayStation 4 en 5 en voor pc's.