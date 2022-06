Sony toont donderdagavond gameplay van Harry Potter-rpg Hogwarts Legacy

Donderdag 17 maart om 22.00 uur gaat Sony veertien minuten gameplay van de PlayStation 5-versie van Hogwarts Legacy tonen. Dat gebeurt in een State of Play-uitzending van twintig minuten. De game komt ook uit voor Xbox-consoles en pc.

Het is voor het eerst dat er gameplay van Hogwarts Legacy getoond zal worden. Ontwikkelaar Avalanche Software en uitgever Warner Bros. Games doen dat komende donderdag in samenwerking met Sony. De twintig minuten durende State of Play-uitzending staat in het geheel in het teken van de game. Na de presentatie op donderdag zal er op het PlayStation-blog meer informatie verschijnen over wat er is getoond in de video, schrijft Sony.

Hogwarts Legacy werd in september 2020 aangekondigd. Avalanche Software, dat in de afgelopen jaren vooral Disney-games maakte, is de ontwikkelaar van het spel. Ook Wizarding World en Portkey Games zijn bij de ontwikkeling betrokken. Begin vorig jaar zei de uitgever dat het spel in 2022 zal verschijnen, maar wanneer precies, is nog niet bekend.

De game komt uit voor pc en voor Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie. Of er donderdag op andere plekken ook beelden getoond worden van Xbox- en pc-versies, is nog niet bekend.