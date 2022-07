'Hogwarts Legacy krijgt speciale edities met dlc en vroegtijdige toegang'

Hogwarts Legacy krijgt naar verluidt drie versies, waaronder een Deluxe- en een Collector's-editie. Deze twee varianten bevatten onder meer vroegtijdige toegang tot de game en cosmetische dlc. Er zijn nog geen prijzen van de aankomende game bekend.

Op de officiële website van Hogwarts Legacy is volgens een Reddit-post een bestand te vinden waarin de drie versies van de aankomende rpg gedetailleerd worden. De Deluxe Edition van het spel geeft afnemers onder meer drie dagen eerder toegang tot Hogwarts Legacy. Daarnaast worden er in de onderstaande afbeeldingen meerdere dlc's genoemd en lijkt er een exclusieve gamemodus genaamd Dark Arts Battle Arena bij inbegrepen te zijn.

De Collector's Edition van Hogwarts Legacy zou dezelfde bonussen krijgen en daarnaast geleverd worden in een stalen doos. Ook lijkt de 'floating ancient magic wand with book' te verwijzen naar een fysiek beeldje, iets wat vaker bij duurdere edities van grote games geleverd wordt. De standaard editie van de game bevat vanzelfsprekend alleen de basisgame.

Afbeelding via u/BattleDashBR / Reddit

Hogwarts Legacy is een aankomende rpg geïnspireerd op de boeken van J.K. Rowling. Spelers maken in de game zelf een personage aan en krijgen les in de toverkunsten op Zweinstein. De openwereldgame speelt zich tweehonderd jaar voor de gebeurtenissen van de Harry Potter-franchise af. Hogwarts Legacy komt in december van dit jaar uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One, pc en Nintendo Switch.