Sapphire brengt Radeon RX 6500 XT met 8GB geheugen uit

Videokaartfabrikant Sapphire heeft een 8GB-versie van de Radeon RX 6500 XT aangekondigd. De relatief bescheiden gpu heeft daarmee dubbel zoveel GDDR6-geheugen dan alle andere varianten van de RX 6500 XT. Er is nog geen prijs van de 8GB-variant bekend.

De uitvoering van de Sapphire Radeon RX 6500 XT met 8GB geheugen verscheen recentelijk op de officiële website van de fabrikant en is wat betreft praktisch alle andere specificaties identiek aan de 4GB-variant. Het enige kleine verschil is de kloksnelheid; de 8GB-variant heeft een boost- en 'game'-kloksnelheid 2855 en 2695 megahertz. Dat is marginaal hoger dan de beloofde boost- en 'game'-klokfrequentie van 2825 en 2685MHz van de oorspronkelijke variant.

Desalniettemin is de verdubbeling van de hoeveelheid vram een ogenschijnlijk logische zet van Sapphire, ondanks dezelfde bandbreedte van 144GB/s. In de review van de standaard 4GB-variant van de AMD Radeon RX 6500 XT schreef Tweakers: "Ook in Doom Eternal lukt het de RX 6500 XT om bij Medium-settings boven de 60 frames per seconde uit te komen, maar het verschil met zijn voorganger en veel andere kaarten is enorm. Het spel vereist op Ultra-instellingen behoorlijk wat videogeheugen, waardoor een groot deel van de kaarten daar ontbreekt."