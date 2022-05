Eerste onafhankelijke AMD FSR 2.0-vergelijking met Nvidia DLSS verschijnt online

De eerste onafhankelijke tests van AMD's FidelityFX Super Resolution 2.0-upscalingtechniek zijn verschenen. TechPowerUp vergelijkt de techniek met DLSS in de game Deathloop. FSR 2.0 lijkt daarin niet onder te doen voor DLSS op het gebied van beeldkwaliteit en prestaties.

TechPowerUp stelt op basis van zijn tests dat FSR 2.0 er vaak 'net zo goed uitziet als DLSS 2.0'. Volgens de website zit FSR 2.0 er soms iets beter uit dan DLSS en soms andersom, maar de twee technieken zouden geen grote onderlinge verschillen tonen. Datzelfde geldt voor de prestaties. Dit geldt vooral voor de Quality-modi van DLSS en FSR 2.0.

De Performance-modus van DLSS, waarbij een grotere upscalingfactor wordt toegepast, is wel iets beter dan die van FSR 2.0, zo zegt TPU. De techniek van Nvidia levert in die modus een iets scherper beeld, zeker bij scènes met veel textures, maar de onderlinge verschillen zijn ook hier niet groot. De prestaties komen ook overeen. De website concludeert verder dat FSR 2.0 goed omgaat met ghosting, wat een probleem kan zijn bij temporal upscalers.

AMD's FSR 2.0 naast Nvidia DLSS 2.3. Volledige afbeeldingen op hoge resolutie zijn te vinden bij TechPowerUp.

FSR 2.0 is een techniek voor upscaling, waarbij games op een lagere resolutie worden gerenderd en vervolgens worden opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat moet voor betere framerates zorgen, zonder grote impact op de beeldkwaliteit. AMD bood al een upscalingtechniek aan met FSR 1.0. Dat was echter een spatial upscaler, wat betekent dat de techniek alleen gebruikmaakt van data uit een enkele frame en op basis daarvan probeert extra pixels in te vullen. FSR 2.0 is een temporal upscaler, waarmee de techniek ook informatie uit voorgaande frames inzet voor een betere beeldkwaliteit.

Daarmee volgt AMD de DLSS 2.0-techniek van Nvidia, die ook een temporal upscaler is. Anders dan DLSS, behoeft FSR 2.0 echter geen losse Tensor-cores voor machinelearning. Bovendien is FSR 2.0 opensource en krijgen ook bepaalde videokaarten van Nvidia ondersteuning voor de techniek. Later dit jaar komt ook Intel met een temporal upscaler, in de vorm van XeSS. Die techniek maakt gebruik van machinelearning, maar heeft daar geen aparte hardware voor nodig en werkt ook op kaarten van Nvidia en AMD.

AMD FSR 2.0 komt op donderdag beschikbaar voor pc's in de game Deathloop. Later komt de techniek ook naar andere titels, waaronder Forspoken en Microsoft Flight Simulator. Tweakers publiceerde eerder een achtergrondartikel over de werking van AMD FSR 2.0, Nvidia DLSS en Intel XeSS.