Gerucht: AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 komt in tweede kwartaal uit

AMD kondigt 17 maart mogelijk een verbeterde versie van zijn FidelityFX Super Resolution-techniek voor upscaling aan. Dat blijkt uit uitgelekte slides die VideoCardz heeft ingezien. Op diezelfde datum zou RSR verschijnen. Dat is een FSR-variant die op driverniveau werkt.

Uit de informatie van VideoCardz blijkt dat FSR 2.0 gebruikmaakt van temporal data, terwijl de huidige versie van FSR spatial upscaling toepast. Daardoor moet de nieuwe versie een betere beeldkwaliteit bieden dan zijn voorganger. In de slides wordt volgens VideoCardz vermeld dat FSR 2.0 'vergelijkbare of betere' beeldkwaliteit moet leveren in vergelijking met de native resolutie. Er wordt ook gerept over ingebouwde anti-aliasing.

Hoewel Nvidia's DLSS ook AI inzet om de beeldkwaliteit verder te verbeteren, is die software een temporal upscaler. FSR 2.0 zal geen losse machinelearningcores nodig hebben om te functioneren. Het is echter niet duidelijk op welke gpu's de upscalingtechniek gaat werken. De huidige implementatie van FSR is opensource en werkt op veel videokaarten, waaronder oudere RX 400-kaarten en gpu's van concurrenten. Het is niet duidelijk of dat ook het geval wordt bij FSR 2.0, schrijft VideoCardz.

Er verschenen recent al geruchten over een nieuwe upscalingtechniek die zou worden toegevoegd aan Deathloop, de meest recente game van Dishonored-maker Arkane. VideoCardz schrijft nu dat dit FSR 2.0 betreft. De website toont een prestatieslide van de game. Op native 4k-resolutie zou de game een framerate halen van 53fps en met FSR 2.0 in de prestatiemodus zou de framerate 101fps bedragen.

FSR 2.0 moet op 17 maart aangekondigd worden. Vermoedelijk zal AMD op woensdag 23 maart meer technische details over de software delen. Het bedrijf houdt op die datum een presentatie over next-gen upscaling tijdens de GDC. FSR 2.0 zou in het tweede kwartaal uitkomen.

Afbeeldingen via VideoCardz

Radeon Super Resolution op 17 maart

Tegelijk met de FSR 2.0-aankondiging, zou AMD op 17 maart ook Radeon Super Resolution uitbrengen. Dat is een variant van de huidige FSR-upscaler die op driverniveau werkt. Daarmee zou RSR werken in bijna alle games. In zijn huidige vorm moeten ontwikkelaars ondersteuning voor FSR per game toevoegen. RSR zou volgens VideoCardz echter alleen werken op Radeon RX 5000-videokaarten en nieuwer. Ook zou de beeldkwaliteit minder goed zijn, omdat RSR op het volledige frame wordt toegepast. Bij FSR worden UI-elementen nog steeds gerenderd op native resolutie.

AMD kondigde Radeon Super Resolution eerder dit jaar al aan, tijdens de CES. Het bedrijf gaf toen aan dat de software in het eerste kwartaal zou uitkomen. De techniek komt alleen beschikbaar voor Radeon-videokaarten, omdat die onderdeel uitmaakt van de Radeon Adrenaline-software voor AMD-gpu's.