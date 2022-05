Pc-versie God of War krijgt AMD FidelityFX Super Resolution naast Nvidia DLSS

De pc-versie van God of War (2018) krijgt ondersteuning voor AMD FidelityFX Super Resolution. Ontwikkelaar Santa Monica Studio maakte eerder al bekend dat de pc-port Nvidia DLSS zou ondersteunen. De game verschijnt op 14 januari voor de pc.

Santa Monica Studio en uitgever Sony hebben officieel nog niets gemeld over de ondersteuning voor FidelityFX Super Resolution, maar God of War is recent toegevoegd aan AMD's lijst met toekomstige games die de techniek voor supersampling gaan ondersteunen. Dat werd als eerste opgemerkt door VideoCardz. Het logo van de game wordt getoond naast andere komende FSR-titels, zoals No Man's Sky, Call of Duty: Vanguard en The Elder Scrolls Online.

FidelityFX Super Resolution is AMD's antwoord op de DLSS-techniek van Nvidia. De feature is bedoeld om de framerate van games te verhogen. Dat bereikt de functie door spellen op een lagere resolutie te renderen, en deze resolutie vervolgens te upscalen.

Het was al bekend dat de pc-port van God of War ondersteuning biedt voor DLSS, dat alleen werkt op RTX-videokaarten van Nvidia. FSR werkt op zijn beurt niet alleen op AMD-videokaarten; de techniek moet ook werken op verschillende RTX- en GTX-gpu's van Nvidia, hoewel AMD niet verantwoordelijk is voor de ondersteuning daarvan. AMD demonstreerde de rendertechniek eerder bijvoorbeeld met een Nvidia GeForce GTX 1060.

Naast de twee supersamplingtechnieken, krijgt de pc-versie van de voormalige PS4-exclusive ondersteuning voor 4k- en ultrawideresoluties en een ontgrendelde framerate. Het spel krijgt volgens de ontwikkelaar ook verschillende grafische presets en opties, waaronder nieuwe ambient occlusion-opties met gtao en ssdo . Het spel verschijnt 14 januari op Steam en in de Epic Games Store.