AMD maakt preview van FidelityFX Super Resolution beschikbaar in Xbox-toolkit

Ontwikkelaars van Xbox-games kunnen aan de slag met de implementatie van FSR in hun consolegames. AMD heeft een previewversie van de techniek toegevoegd aan de Game Development Kit voor Xbox-consoles.

Jason Ronald, director of product management bij Xbox, meldt op Twitter dat FSR beschikbaar is als preview in de GDK voor Xbox-consoles. Hij noemt daarbij zowel de Xbox Series X en S als de Xbox One. FSR is onderdeel van de FidelityFX-toolkit, die al deels beschikbaar was voor Xbox-ontwikkelaars.

Sinds vorige week is FSR beschikbaar voor pc's en werkt de techniek in een select aantal games. De techniek is bedoeld om de prestaties van games te verbeteren, door ze op een lagere resolutie te renderen en op een slimme manier te upscalen, met zo min mogelijk verlies aan beeldkwaliteit. Tweakers publiceerde een test met FidelityFX Super Resolution.

Het was al bekend dat FSR ook naar consoles zou komen, maar een tijdlijn werd eerder niet gegeven. De techniek is interessant voor consoles omdat het de prestaties bij gebruik van zware grafische effecten zoals raytracing op kan krikken. Huidige Xbox-games met raytracing draaien veelal in een 30fps-modus. Met gebruik van FSR zouden dergelijke games mogelijk in 60fps kunnen draaien.

FSR is een open techniek, die niet gebonden is aan specifieke hardware. PlayStation-consoles zouden er ook gebruik van kunnen maken, maar Sony heeft nog niets laten weten over de implementatie ervan. In principe werkt de techniek ook op Nvidia-gpu's; AMD demonstreerde dat al, maar Nvidia zal dat zelf moeten implementeren door middel van drivers om dat ook in de praktijk te laten werken.