Gerucht: AMD werkt aan Radeon Super Resolution-upscaling voor 'bijna alle games'

AMD werkt volgens geruchten aan een Radeon Super Resolution-technologie voor upscaling. Dit zou gebaseerd worden op de huidige FSR-techniek, maar op driverniveau functioneren en daarom werken in 'bijna alle games'.

Volgens bronnen van VideoCardz wordt Radeon Super Resolution gebaseerd op versie 1.0 van FidelityFX Super Resolution. Die techniek rendert games op een lagere resolutie en past vervolgens upscaling toe, wat een hogere framerate moet opleveren ten opzichte van renderen op native resolutie. FSR dient echter per game geïmplementeerd te worden.

Radeon Super Resolution zou op dat laatste gebied verschillen. VideoCardz meldt dat deze vermeende techniek via de AMD-drivers werkt. Daarom hoeven ontwikkelaars niet specifiek ondersteuning voor de upscalingtechniek toe te voegen aan hun game. Radeon Super Resolution zou op die manier werken in 'bijna' alle games.

Een anonieme bron vertelt aan VideoCardz dat AMD Radeon Super Resolution in januari wordt uitgebracht. De techniek moet werken op AMD Radeon RX 5000- en RX 6000-videokaarten. VideoCardz geeft aan dat er momenteel geen informatie bekend is over ondersteuning voor oudere gpu's of games in een borderless fullscreenmodus, maar dat dit wellicht op een later moment wordt toegevoegd. Naar verwachting deelt AMD meer details over RSR rond de technologiebeurs CES. Het bedrijf houdt op 4 januari een presentatie.