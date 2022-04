Nederlandse massaclaim tegen Oracle en Salesforce is niet-ontvankelijk verklaard

De rechtbank Amsterdam heeft een massaclaim van Nederlandse stichting The Privacy Collective niet-ontvankelijk verklaard. De stichting stelde vorig jaar dat Amerikaanse bedrijven Oracle en Salesforce de AVG-regels overtreden en eiste een schadevergoeding van 11 miljard euro.

Met het oordeel dat de rechtbank op woensdag velde, zal de zaak niet worden behandeld. De rechtbank constateert een 'gebrek aan representativiteit' en verklaart de zaak daarom niet-ontvankelijk. Dat gebrek aan representativiteit ligt volgens de rechtbank onder andere aan de manier waarop steun voor de massaclaim werd vergaard. Nederlandse internetgebruikers konden hun steun voor de claim betuigen door op een duimpje te klikken en op die manier werden 75.000 'likes' voor de actie verkregen. De rechtbank Amsterdam oordeelt echter dat op basis hiervan niet kan worden vastgesteld dat de stichting opkomt voor 'een voldoende groot deel van de groep getroffen benadeelden'.

De rechtbank schrijft ook dat niet is vast te stellen dat de 75.000 internetgebruikers die de actie digitaal steunden daadwerkelijk tot de groep benadeelden behoren. Er werden ook geen contactgegevens van de gebruikers vastgelegd en daarmee kan The Privacy Collective geen contact houden met de belanghebbenden. Volgens de wet is dit verplicht. De rechtbank biedt TPC geen mogelijkheid om dit gebrek te herstellen.

The Privacy Collective startte de massaclaim in augustus 2020. De stichting claimde dat Oracle en Salesforce via 'speciaal ontwikkelde cookies' op grote schaal gegevens van bezoekers van hun websites verzamelden en deze combineerden met andere data om miljoenen profielen van personen op te bouwen. Daarvoor zouden de bedrijven volgens TPC geen rechtmatige toestemming hebben gevraagd. De stichting claimde dat dit in strijd is met de AVG en eiste een schadevergoeding van 11 miljard euro. Oracle en Salesforce noemden de beschuldigingen vorig jaar ongegrond.