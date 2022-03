Stichting gaat in hoger beroep om massaclaim tegen Oracle en Salesforce

De stichting The Privacy Collective gaat in hoger beroep nadat de rechtbank in Amsterdam eind december een collectieve schadeclaim tegen Salesforce en Oracle niet-ontvankelijk verklaarde. De bedrijven zouden zich volgens de stichting aan privacyschendingen schuldig hebben gemaakt.

Dat schrijft The Privacy Collective in een nieuwsbericht. De stichting legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechtbank Amsterdam en gaat in hoger beroep. De stichting eist een schadevergoeding van 500 euro voor elke gedupeerde van wie volgens The Privacy Collective onrechtmatig gegevens verzameld en gebruikt zijn door Oracle en Salesforce via cookies.

The Privacy Collective diende in augustus 2020 een massaclaim in tegen Oracle en Salesforce, omdat zij volgens het collectief met speciaal vervaardigde cookies op grote schaal gegevens verzamelden van bezoekers van hun sites en deze combineerden met andere data om miljoenen profielen van personen op te bouwen. Die worden onder meer gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties en volgens de stichting 'onrechtmatig gedeeld met talloze commerciële partijen, waaronder advertentiepartijen'. Dit zou in strijd zijn met de AVG. Zowel Oracle als Salesforce spraken dit tegen.

Femke Hendriks, voorzitter van The Privacy Collective zegt nu: "Zonder rechtmatige grondslag verzamelen en verwerken Oracle en Salesforce de gegevens van miljoenen Nederlandse internetgebruikers. [...] Met dit hoger beroep willen wij ervoor zorgen dat die miljoenen mensen door de rechter gehoord kunnen worden."

De rechtbank in Amsterdam verklaarde de massaclaim in december niet-ontvankelijk. De rechtbank stelde dat er een 'gebrek aan representativiteit' is, vanwege de manier waarop steun voor de massaclaim werd vergaard. Nederlandse internetgebruikers konden de actie steunen door op een duimpje te klikken. Zo vergaarde het collectief 75.000 'likes' voor de claim, maar de rechtbank stelde onder meer dat alleen op basis hiervan niet kon worden vastgesteld dat de stichting opkomt voor een 'voldoende groot deel van de groep getroffen benadeelden'. Daarom besloot de rechter de zaak niet te behandelen.

Interessant is dat The Privacy Collective bij het indienen van de claim stelde dat Nederlandse internetgebruikers zich niet hoefden aan te melden of gegevens hoefden achter te laten om de zaak te steunen. Na een schikking of oordeel dat de claim terecht was, zouden ze zich kunnen aanmelden om een bedrag te ontvangen. De rechter in Amsterdam oordeelde echter dat hierdoor niet vast te stellen was dat de 75.000 internetgebruikers die de actie steunden ook daadwerkelijk gedupeerd waren. En omdat er geen gegevens van steunbetuigers werden verzameld, kon The Privacy Collective geen contact houden met ze. Dat is volgens de wet verplicht. De rechtbank bood geen mogelijkheid om dit gebrek te herstellen.

Sinds begin 2020 is er de mogelijkheid voor private partijen om een zogenoemde classactionzaak te beginnen bij inbreuken op de AVG. The Privacy Collective was de eerste partij die van dit juridische middel gebruikmaakte.