Stichting dient massaclaim in tegen Salesforce en Oracle wegens overtreden AVG

De Nederlandse stichting The Privacy Collective heeft een collectieve schadeclaim voor privacyschendingen door Salesforce en Oracle ingediend. De stichting claimt dat de bedrijven de AVG-regels overtreden.

The Privacy Collective claimt dat Oracle en Salesforce met speciaal vervaardigde cookies op grote schaal gegevens van bezoekers van hun sites verzamelen en deze combineren met andere data om miljoenen profielen van personen, waaronder Nederlanders, op te bouwen. "De miljoenen profielen worden onder andere gebruikt voor het aanbieden van gepersonaliseerde online advertenties en onrechtmatig gedeeld met talloze commerciële partijen, waaronder advertentiebedrijven", stelt de stichting.

Omdat Oracle en Salesforce hier geen toestemming van gebruikers voor vragen, handelen ze in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, luidt de claim. De stichting kiest voor een collectieve schadeclaim bij de gang naar rechter en vraagt internetgebruikers om via zijn website hun steun aan te geven. The Privacy Collective stelt dat 'op basis van het aantal gedupeerden' de totale omvang van de schade kan uitkomen op 'meer dan tien miljard euro'.

Gebruikers hoeven zich nog niet aan te melden of hun steun uit te spreken om voor compensatie in aanmerking te komen. Registratie kan achteraf als de zaak in het voordeel van The Privacy Collective uitpakt. Na een schikking of oordeel dat de claim terecht is, kunnen gebruikers zich aanmelden om een bedrag te ontvangen. Wanneer de zaak dient en welk schadebedrag precies geclaimd wordt is nog onbekend. Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die The Privacy Collective bijstaat, stelt tegenover het FD dat Oracle en Salesforce mogelijk ieder 5 miljard euro aan immateriële schade dienen te vergoeden. Hij baseert die schatting op een eerdere toekenning van 500 euro bij een individuele privacyklacht in combinatie met de 10 miljoen Nederlandse internetgebruikers die er zouden zijn.

Sinds begin dit jaar is er de mogelijkheid voor private partijen om een zogenoemde classactionzaak te beginnen bij inbreuken op de AVG. The Privacy Collective lijkt de eerste partij die van dit juridische middel gebruik maakt. Tot nu was de Autoriteit Persoonsgegevens de enige partij die in actie kwam bij overtredingen van de AVG.

"Vrijwel alle Nederlanders die online informatie lezen of bekijken worden structureel geraakt door de praktijken van Oracle en Salesforce, die enkel een commercieel doel dienen", aldus advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, die The Privacy Collective bijstaat. "Schade claimen in een class action is een belangrijk handhavingsinstrument in de AVG", voegt Joris van Hoboken daar aan toe. Hij is bestuurslid van The Privacy Collective en hoogleraar Informatierecht.

Het initiatief wordt volgens de stichting gesteund door onder andere Bits of Freedom, de Qiy Foundation, Privacy First en Freedom Internet. Voor de kosten zou het Britse Innsworth garant staan. Deze organisatie richt zich op het financieren van classactionzaken en zou in Engeland en Wales een vergelijkbare collectieve schadeclaim gaan indienen. Internetpionier en privacyvoorvechter Marleen Stikker noemt de zaak echter 'dubieus' omdat Innsworth 30 procent van het geclaimde bedrag zou opeisen.

Salesforce meldt in een reactie het niet eens te zijn met de claims en aan te gaan tonen dat deze ongegrond zijn. "Bij het bouwen en ontwerpen van onze diensten staat privacy centraal, zodat we onze zakelijke klanten kunnen helpen met het naleven van de op hen toepasselijke privacyregelgeving, waaronder de AVG, om de privacy van hun eigen klanten te waarborgen." Verder stelt Salesforce dat de klacht uitsluitend gericht is op de Salesforce Audience Studio-dienst en niet op andere Salesforce-diensten.

Update. 12.30: Oracle spreekt in een verklaring de aantijgingen tegen en meldt de claims ook tegen de stichting weersproken te hebben: "The Privacy Collective heeft opzettelijk een niet-gefundeerde actie gestart op basis van een onjuiste voorstelling van de feiten. Zoals Oracle eerder aan The Privacy Collective heeft medegedeeld, heeft Oracle geen directe rol in het proces van real-time bidding, heeft het een minimale data footprint in de EU en heeft het daarnaast een uitgebreid AVG-nalevingsprogramma." Volgens Oracle gaat het om 'een misleidende rechtszaak'.