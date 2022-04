Nederlandse mediabedrijven stoppen met delen gebruikersdata via NLProfiel

Het samenwerkingsverband van grote Nederlandse mediabedrijven voor het delen van gebruikersdata via NLProfiel wordt stopgezet. Dat initiatief begon in 2018, maar gaat niet verder omdat Apple en Google het plaatsen van cookies hebben bemoeilijkt.

NLProfiel krijgt 'in de huidige vorm' geen vervolg na de pilotfase, schrijft het samenwerkingsverband op de bijbehorende website. Het delen van data staat volgens het initiatief onder druk door veranderingen in het cookiebeleid van techbedrijven als Apple en Google. Daardoor zou NLProfiel op termijn 'geen duurzaam model' zijn.

Volgens NLProfiel was op desktop het toepassen van cookies al beperkt in Safari en Firefox. Omdat Google ook third-partycookies gaat blokkeren in Chrome volgend jaar, wordt het inzetten van NLProfiel nagenoeg onmogelijk, aldus de partijen. Ook de wijzigingen in iOS 14 zorgen ervoor dat 'cookies op mobiele apparaten niet meer bruikbaar zijn voor toepassingen zoals NLProfiel'. Vanaf volgend jaar moeten iOS-apps toestemming vragen om gebruikers te tracken.

De pilot begon in 2018 en loopt dit jaar af. Vanaf oktober stoppen de mediabedrijven met NLProfiel. De samenwerkende uitgevers gaan zoeken naar 'mogelijke gezamenlijke alternatieven'. Het doel van de uitgevers was om met NLProfiel gebruikersprofielen van bezoekers onderling uit te wisselen, om gerichte advertenties aan te kunnen bieden. Via trackingcookies werden geslacht, leeftijdscategorie en interesses bijgehouden.

NLProfiel werd twee jaar geleden aangekondigd door de toen drie grootste mediabedrijven van Nederland: De Persgroep, Sanoma en TMG. Inmiddels bestaan die bedrijven niet meer in die vorm; De Persgroep is nu DPG Media en heeft Sanoma overgenomen. TMG is ingelijfd door Mediahuis. Momenteel zijn DPG Media, Mediahuis en RTL Nederland de gebruikers van NL Profiel. RTL sloot zich aan via een samenwerking met DPG.

De uitgevers wilden met NLProfiel de concurrentie aangaan met grote advertentieplatforms zoals die van Google en Facebook. Dergelijke bedrijven laten adverteerders ook reclame maken gericht op specifieke gebruikersgroepen. Door zelf profielen op te stellen wilden de uitgevers zelf een platform opzetten met vergelijkbare mogelijkheden, zonder dat de techbedrijven een deel van de advertentieinkomst opstrijken.