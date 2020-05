Chrome blokkeert third-party-cookies in incognito en rolt dns-over-https uit

Google gaat third-party-cookies voortaan automatisch blokkeren in de incognitomodus van Chrome. De browser krijgt een duidelijker privacybeheer, en ondersteunt standaard dns-over-https.

Google heeft het menu waarin de privacyinstellingen worden beheerd aangepast. Het nieuwe ontwerp is volgens het bedrijf overzichtelijker. Het wordt onder andere makkelijker om cookies te beheren en gebruikers kunnen ervoor kiezen om third-party-cookies in het algemeen te blokkeren. Ook toont Chrome duidelijker de sectie waarin staat welke websites permissie hebben tot bijvoorbeeld de camera of microfoon.

Alle third-party-cookies worden voortaan standaard geblokkeerd in de incognitomodus van Chrome. Gebruikers kunnen er vervolgens zelf voor kiezen dergelijke cookies toe te staan via een pictogram in de browser.

Google voegt ook een optionele Enhanced Safe Browsing toe. Dat is een opt-in-functie waarmee url's en downloads proactief worden gescand. Het standaard Safe Browsing doet dat ook al, maar dan tegen een lokale lijst die ieder half uur bijgewerkt wordt. Bij Enhanced Safe Browsing wordt de url in realtime gecheckt door een sample van een verdachte pagina naar Google te sturen. Als een gebruiker ingelogd is bij Chrome dan wordt die data tijdelijk gelinkt aan een Google-account. Op een later moment wordt dat weer geanonimiseerd.

Google begint de komende tijd ook met de uitrol van dns-over-https of DoH. Daarbij worden dns-queries versleuteld via ssl. Chrome kijkt dan eerst of de huidige dns-provider dns-over-https aanbiedt. In dat geval wordt DoH automatisch ingezet. Anders blijven de bestaande dns-instellingen actief.

Google zegt dat de nieuwe features 'in de komende weken' worden uitgerold voor gebruikers. Dat gebeurt aanvankelijk voor de desktop en de Android-versie van de app.