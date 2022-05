Gerucht: Justitie VS overweegt Google te dwingen Chrome-browser af te splitsen

Het Ministerie van Justitie in de Verenigde Staten zou overwegen om Google te dwingen om zijn Chrome-browser en een deel van zijn advertentieactiviteiten af te stoten. Justitie VS onderzoekt Google vanwege mogelijke mededingingsovertredingen.

Openbaar aanklagers van de VS zouden als onderdeel van het antitrustonderzoek naar Google, navraag hebben gedaan bij concurrenten en andere relevante partijen over welke onderdelen Google zou moeten afstoten om een einde te maken aan de mededingingsovertredingen. Daarbij zou de Chrome-browser in het vizier van enkele leden van het OM zijn gekomen, melden drie bronnen van Politico. In plaats van compleet afstoten, zou Google ook gedwongen kunnen worden minder data te verkrijgen met zijn browser, die het gebruikt voor advertenties en om zijn diensten te verbeteren.

Volgens de website start de juridische strijd over Googles vermeende misbruik van marktmacht in de VS in de komende weken. Het OM zou nog geen besluit genomen hebben over de te nemen stappen, maar bij het onderzoek deskundigen rond advertentietechnologie, concurrenten en uitgevers ondervraagd hebben.

Politico wijst op een onderzoek van een overheidscommissie van vorige week, waarin staat dat Google met Chrome zo'n groot marktaandeel heeft, dat het bedrijf in feite de standaarden bepaalt voor de sector. Dat zou met name relevant zijn gezien Googles streven om binnen twee jaar cookies uit te bannen bij Chrome. In plaats daarvan stelde Google alternatieven voor zoals Pigin, voor fingerprinting van gebruikers op basis van bijvoorbeeld kenmerken van zijn systeem, en Turtledove, waarbij de advertentieveiling in feite op het systeem van de gebruiker plaatsvindt. Google claimt samen met de advertentieindustrie aan alternatieven voor cookies te werken.