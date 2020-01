Google wil ondersteuning voor cookies van derden over twee jaar uit Chrome halen

Google wil de ondersteuning voor cookies van derden binnen twee jaar uitfaseren in Chrome. Dit is onderdeel van het introduceren van een aantal open webstandaarden onder de noemer Privacy Sandbox, waarmee Google de privacy op het web zegt te willen verbeteren.

In tegenstelling tot concurrerende browsers zoals Firefox en Safari, gaat Google niet meteen over tot het blokkeren van de cookies. Volgens Google heeft de onbedoelde consequenties die negatief kunnen uitpakken voor zowel gebruikers als het geheel web-ecosysteem. Het bedrijf omschrijft de stappen van Mozilla en Apple op dit vlak als abrupt, die de inkomsten van door advertenties ondersteunde websites zouden ondermijnen en de adoptie van vage technieken zoals fingerprinting zouden stimuleren. Volgens Google kan dat juist de privacy en de controle van gebruikers beperken.

Google heeft hier de vorig jaar geïntroduceerde Privacy Sandbox-voorstellen voor bedacht, die volgens het bedrijf bedoeld zijn om adverteerders nog altijd de mogelijkheid moeten geven om gebruikers gepersonaliseerde advertenties voor te schotelen, terwijl de internetgebruiker de mogelijkheid krijgt om zo weinig mogelijk over zijn browse-activiteiten te delen. Als onderdeel van de plannen voor de Privacy Sandbox is er naast een budget tegen fingerprinting ook het plan om zoals api's te gebruiken om adclick-conversies te meten. Google zegt dat het tegen het einde van dit jaar begint met testen om voor het meten van de conversie, zonder dat de adverteerder een gebruiker via tracking hoeft te volgen.

Met fingerprinting is in feite een verzameling van vrij onschuldige variabelen en factoren, die gezamenlijk toch kunnen leiden tot het identificeren van een unieke gebruiker. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar kenmerken van de gebruikte computer, de browser en het surfgedrag, zoals de grootte van een scherm of de versie van het gebruikte besturingssysteem. Op die manier kan een tracker met een behoorlijke mate van zekerheid uiteindelijk toch vaststellen dat het om een bepaalde gebruiker gaat, die dan ook gevolgd kan worden op het web.