Razer brengt nieuwe versies uit van Deathadder- en Basilisk-gamingmuizen

Razer brengt nieuwe versies van de Deathadder- en Basilisk-muis op de markt. Deze gamingmuizen zijn onder meer uitgerust met vernieuwde sensoren, meer knoppen en nieuwe switches, maar behouden grotendeels hun oorspronkelijke vormen en ontwerpen.

De Razer Deathadder V2 heeft de optische Focus+-sensor met een nauwkeurigheid van 20.000dpi aan boord, die bijvoorbeeld ook te vinden is in de draadloze Basilisk Ultimate-muis die Razer eind vorig jaar uitbracht. Verder is de nieuwe Deathadder-muis voorzien van optische switches die door middel van infraroodlicht een klik registreren en tot 70 miljoen kliks zouden meegaan; de Deathadder Elite heeft daarvoor mechanische varianten. De fabrikant heeft een zweetbestendige coating aangebracht, het totaal aantal programmeerbare knoppen van de Deathadder V2 zit op acht stuks en het scrollwiel is draaibaar met een lagere weerstand. Op het vlak van de ergonomie zegt Razer dat het een verbetering heeft doorgevoerd in de vorm van rubberen grepen aan de zijkanten. De muis weegt 82g en gaat 80 euro kosten.

De fabrikant komt ook met de Basilisk V2. Deze muis heeft dezelfde Focus+-sensor als de Deathadder V2 en is ook voorzien van de genoemde optische switches. Waar de voorganger het nog met acht programmeerbare knoppen moet doen, heeft de Basilisk V2 in totaal elf programmeerbare knoppen en een scrollwiel dat door de gebruiker geheel naar wens kan worden ingesteld op het vlak van de mate van weerstand. Daarmee lijkt het scrollwiel sterk op dat van de Logitech G502 Hero. De meeste nieuw toegevoegde knoppen bevinden zich rondom het scrollwiel, dat overigens nu ook naar links en rechts is te bewegen. De Basilisk V2 heeft volgens Razer ook verbeterde grepen aan de zijkant die van een textuur zijn voorzien. De muis weegt 92g en gaat 90 euro kosten.