Logitech brengt G203 Lightsync-gamemuis in mei uit voor 40 euro

Logitech brengt volgende maand een nieuwe versie van zijn met draad verbonden G203-gamemuis uit. De Lightsync-variant heeft een 8000dpi-sensor en zes programmeerbare knoppen. Het logo en een strook op de behuizing zijn voorzien van adresseerbare rgb-leds.

De nieuwe Logitech G203 Lightsync heeft grotendeels dezelfde eigenschappen als de G203 Prodigy die sinds 2017 op de markt is. Die muis heeft rgb-leds die als één zone zijn aan te sturen, bij de nieuwe versie zijn lichteffecten met verschillende kleuren mogelijk, door de adresseerbare leds. De effecten zijn in te stellen in de software van Logitech.

In de G203 Lightsync zit een sensor met een gevoeligheid van maximaal 8000dpi. De muis heeft een pollingsnelheid van 1000Hz, is voorzien van zes knoppen en weegt 85 gram. De afmetingen zijn 116,6x62,2x38,2mm. Logitech brengt de gamemuis in mei uit, in zwarte en witte uitvoeringen, voor een adviesprijs van veertig euro.