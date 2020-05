Logitechs omzet stijgt met 14 procent dankzij hoge vraag naar webcams en gaming

Logitech heeft in het laatste fiscale kwartaal van 2020 veertien procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf verklaart deze stijging vooral door een grotere vraag naar pc-accessoires, vooral naar webcams en gameaccessoires.

Volgens de laatste kwartaalcijfers van Logitech steeg de omzet in het laatste fiscale kwartaal naar 709 miljoen dollar. Het bedrijf schrijft dat dit kwartaal al goed begon, maar dat het versneld vooruitging toen mensen vanwege het coronavirus het advies of de plicht kregen om thuis te werken. Daardoor moesten ze bijvoorbeeld extra webcams, muizen en toetsenborden aanschaffen. Zo steeg de omzet uit webcams met 32 procent en de omzet uit wat Logitech Video Collaboration noemt, met 60 procent. Gaming is voor Logitech de belangrijkste tak, met een omzet van 149 miljoen dollar. De winst steeg met 23 procent naar 79 miljoen dollar.

Over het hele fiscale jaar van 2020 zegt Logitech dat het een recordjaar was, met een omzet van 2,98 miljard dollar, 7 procent meer dan in 2019. De winst steeg met 10 procent naar 387 miljoen dollar. Voor 2021 verwacht Logitech wat winst betreft een jaar dat vergelijkbaar is met 2020.