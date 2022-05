Logitech gaat milieu-impact van zijn producten op verpakking zetten

Logitech gaat voortaan op de verpakking van zijn producten aangeven wat de milieubelasting is. Op de doos wordt vermeld hoeveel CO 2 het maken van het product heeft gekost. Het bedrijf begint hiermee met zijn gamingproducten.

Met het voornemen om op de verpakking aan te geven hoeveel CO 2 het maken van het desbetreffende product heeft gekost, wil Logitech meer aandacht geven aan klimaatproblematiek. Het bedrijf liet een voorbeeld zien van een verpakking met een muis waarop staat dat de productie ongeveer 8,2 kilo CO 2 heeft gekost.

De bedoeling is om later dit jaar te beginnen met het tonen van de CO 2 -impact op de gamingproducten die Logitech maakt. Daarna moeten andere producten echter ook volgen, waardoor op een gegeven moment van alle door Logitech gemaakte apparaten bekend is hoeveel CO 2 bij de productie is vrijgekomen. Logitech huurt externe bedrijven in om de klimaatimpact van zijn producten te berekenen.

Logitech hoopt dat andere bedrijven het initiatief zullen volgen, en ook de klimaatimpact van hun producten inzichtelijk zullen maken. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat het maken van producten op milieuvriendelijkere wijze gebeurt, aldus Logitech.