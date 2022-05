Star Wars: Squadrons krijgt geen microtransacties of 'constante add-ons'

Gamemaker Motive Studios heeft bevestigd dat Star Wars: Squadrons geen microtransacties krijgt. Ook worden er niet 'constant add-ons' aan de game toegevoegd waar spelers voor moeten betalen. Daarmee wil de maker zorgen wegnemen bij spelers over de compleetheid van de game.

Mitch Dyer, die bij Motive Studios werkt aan Star Wars: Squadrons, bevestigde op Twitter dat er geen microtransacties in het spel worden verwerkt. Dat zei hij naar aanleiding van een bericht van Game Informer, waar Ian Frazier, bij Motive Studios aangesteld als creative director, aangaf dat de nieuwe Star Wars-game geen 'live spel' gaat worden.

Dat betekent onder meer dat er geen microtransacties komen, maar ook dat er niet 'constant add-ons' worden toegevoegd aan de game waar mensen voor moeten betalen. De bedoeling is dat mensen voor een prijs van 40 dollar een volledige game kunnen spelen, aldus Frazier. Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen nieuwe content aan de game toegevoegd gaat worden.

De bedoeling is dat Star Wars: Squadrons op 2 oktober uitkomt voor Windows, Xbox One en PlayStation 4. De pc-versie zal te koop zijn op Origin, Steam en in de Epic Games Store. Er is crossplay-ondersteuning tussen alle versies onderling. EA liet vorige week gameplaybeelden zien van het spel, waarbij het de bedoeling is dat spelers ruimtegevechten aangaan in de verschillende starfighters van het Star Wars-universum, zoals X-wings en Tie Fighters.