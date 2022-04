Star Wars: Squadrons ondersteunt joysticks en hotas-set-ups op pc

Het onlangs aangekondigde Star Wars: Squadrons zal op de pc ondersteuning bieden voor joysticks en hotas-set-ups, ofwel hands on throttle-and-stick. Dit is de benaming voor de samenvoeging van een stick en een gashandel, wat vooral bij flightsims populair is.

De creative director van Star Wars: Squadrons, Ian Frazier, heeft op Twitter laten weten dat de pc-versie van het spel volledige ondersteuning biedt voor joysticks en 'hotas-rig met een throttle'. Een speler vroeg hem vervolgens of hotas ook ondersteund wordt in combinatie met consoles, specifiek de PSVR-headset. Het antwoord op die vraag moet Frazier schuldig blijven; hij zegt later meer details te geven over de specifieke hotas-modellen die ondersteund worden en hoe het zit met de ondersteuning op consoles.

Ook kon hij nog geen antwoord geven op een vraag over de ondersteuning van ultrawidemonitoren. Wanneer hier nadere bevestiging over komt, is niet bekend. Frazier bevestigde wel dat tijdens de aankomende EA Play-livestream meer informatie naar buiten komt. Vermoedelijk is dat vooral informatie over het spel zelf, waaronder gameplaybeelden. Deze online presentatie volgt in de nacht van donderdag op vrijdag, om 01.00 uur Nederlandse tijd.

Hotas-set-ups zijn vooral populair onder spelers van flightsims, mede omdat de apparaten geschikt zijn voor de besturing van vliegtuigen en omdat de doorgaans aanwezige extra toetsen ertoe leiden dat het gebruik van een toetsenbord in principe niet meer nodig is. De combinatie van een hotas-apparaat en vr wordt ook vaak gezien als een pluspunt bij een vliegtuiggame.

Star Wars: Squadrons krijgt een vr-modus op de pc en PS4, ondersteunt crossplay en komt op 2 oktober uit voor de PlayStation 4, Xbox One en op Origin, Steam en in de Epic Games Store. Het spel draait om starfighter-gevechten en bevat zowel multiplayer als een singleplayercampagne.