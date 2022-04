IFixit krijgt klacht wegens vermeende copyrightschending reparatiehandleidingen

IFixit heeft een brief ontvangen waarin een bedrijf claimt dat de website auteursrechten heeft geschonden door het online zetten van een database met allerlei handleidingen van verschillende beademingsapparaten en andere medische apparaten.

Kyle Wiens, de ceo van iFixit, heeft de brief met de aantijging online gezet. Deze is afkomstig van Steris, een fabrikant van medische apparaten. In die brief schrijft het bedrijf dat Wiens bepaalde installatie- en onderhoudshandleidingen gerelateerd aan producten van Steris heeft gereproduceerd. Volgens het bedrijf is dit in strijd met het auteursrecht. Steris wil dan ook dat Wiens hiermee stopt en alle auteursrechtelijk beschermde Steris-materialen binnen tien dagen van de website verwijdert.

Volgens Wiens is Steris 'ontevreden dat we ziekenhuizen helpen om hun apparaten te repareren'. Hij zegt teleurgesteld te zijn dat Steris nu kiest voor juridische dreigementen om ziekenhuizen ervan te weerhouden toegang te krijgen tot informatie over hoe cruciale sterilisatie-apparatuur tijdens een pandemie kan worden onderhouden. Hij stelt dat hij op het idee kwam om onderhoudshandleidingen online te zetten toen hij verhalen las over tekorten van beademingsapparaten in Italië. Wiens zag mensen met 3d-printers aan de slag gaan om bijvoorbeeld onderdelen voor beademingsapparaten te maken en ziet de database als een manier om hierbij te helpen.

Als reactie op de brief van Steris heeft iFixit een brief opgesteld waarin de organisatie ingaat op de zogeheten Medical Device Repair Database. Daarin stelt iFixit dat de database breed is geprezen als een belangrijke bron om levens te redden tijdens de coronapandemie. Daarnaast stelt de organisatie dat de database niet in strijd met Amerikaanse wet- en regelgeving is. IFixit heeft vooralsnog geen enkel document uit de database verwijderd.

Motherboard berichtte in maart over het feit dat grote fabrikanten het al langer moeilijk maken om hun apparaten door derden te laten repareren, onder meer via het lobbyen tegen het recht om te repareren en beperkende softwaresloten die maken dat alleen geautoriseerde bedrijven of personen aanpassingen of reparaties kunnen uitvoeren. Onlangs berichtte Vice ook over een technicus die beademingsapparaten moest repareren in het kader van de covid-19-crisis; hij gaf aan moeite te hebben om onderdelen of handleidingen van fabrikanten te krijgen.