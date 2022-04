IFixit: optische drive PS5 kan niet zomaar door gebruiker vervangen worden

Reparatiewebsite iFixit heeft bij zijn reparatietests met de PlayStation 5 ontdekt dat men niet zomaar de optische drive van de console kan vervangen. Wanneer de redactie van de site dat probeerde, weigerde de nieuwe om schijfjes te lezen.

De site tekent in zijn schriftelijke teardown wel aan dat er wellicht een mogelijkheid is om de printplaat van de oude diskdrive te plaatsen in een vervangend exemplaar, maar dat is op dit moment nog niet getest. IFixit stelt dat de drive '[softwarematig] gekoppeld is aan het moederbord' en dat een vervangende drive 'simpelweg geen schijfjes leest'. Voor een reparatie van dit onderdeel zal men dus alleen naar Sony of een door Sony goedgekeurde partij kunnen stappen. De Xbox Series X heeft overigens dezelfde eigenschap volgens de site.

De console krijgt van de website verder een repareerbaarheidsscore van 7. De site was positief over hoe makkelijk het apparaat uit elkaar gaat en dat deze ook makkelijk stofvrij te houden valt, maar was kritisch over onder andere het gebruik van speciale security screws en de lastig te vervangen koelpasta. De teardown van het apparaat pleegden ze al op 12 november, maar het uitgebreide schriftelijke verslag ervan is net geplaatst.

Het is niet voor het eerst dat een hardwarefabrikant reparaties aan banden legt middels softwarematige blokkades. Apple bijvoorbeeld vereist dat het digitale serienummer van een vervangend display bij bepaalde modellen hetzelfde blijft, omdat anders de True Tone-functionaliteit niet meer werkt.