Teardown: Apple Watch Series 6 heeft iets grotere accu dan voorganger

De onlangs uitgebrachte Apple Watch Series 6 heeft een accu met een iets grotere capaciteit dan zijn voorganger Series 5, stelt iFixit op basis van een teardown. De grotere accu valt op doordat de behuizing juist wat dunner is dan het model van vorig jaar.

De 44mm-variant van de Watch Series 6 heeft een accu met een capaciteit van 1,17Wh, wat neerkomt op een verhoging van 3,5 procent ten opzichte van de Watch Series 5, stelt iFixit. De site merkt op dat deze nieuwe capaciteit wel lager is dan de 1,3Wh-accu van de Galaxy Watch3. De accu van de 40mm-versie van de Watch Series 6 heeft een capaciteit van 1,024Wh, wat neerkomt op een verbetering van 8,5 procent ten opzichte van de voorganger.

Ook is er nu een grotere Taptic Engine. Dat is Apples implementatie van haptische feedback. Ondanks de toegenomen capaciteiten van de accu's en de grotere Taptic Engine is de behuizing iets dunner met 10,4mm tegenover 10,74mm voor het model van vorig jaar. Apple heeft wellicht ruimte gemaakt door het schrappen van de Force Touch-functie, wat een extra laag in het touchscreen vereist.

Daarnaast heeft iFixit zich gericht op de vraag hoe gemakkelijk de nieuwe smartwatch is te repareren. Volgens de site is het mogelijk om het scherm te vervangen, al is dat wel moeilijk. Het vervangen van de accu gaat volgens iFixit iets gemakkelijker en spreekt redelijk voor zich als de gebruiker het horloge heeft opengemaakt. De site is minder te spreken over het gebruik van driepuntsschroeven, die lastig te verwijderen bleken te zijn. De site heeft vooral kritiek op het monteren van bepaalde kabels van componenten op de S6-chip, waardoor vervanging alleen mogelijk is door 'kundig microsolderen'.

Apple kondigde onlangs aan dat de Series 6 429 euro kost, of 529 euro voor de versie met mobiele dataverbinding. De nieuwe Watch Series 6 heeft een bloedzuurstofmeter met optische sensors aan de achterkant. De S6-soc in de Watch Series 6 is volgens Apple een dualcore gebaseerd op de A13 Bionic-soc en zou volgens het bedrijf 20 procent sneller zijn dan de S5-soc. Verder komt de U1-ultrawidebandchip in de Series 6 en haalt het oledscherm een hogere helderheid in stand-by om het scherm buiten beter te kunnen aflezen.