Financieele Dagblad: makers smartwatches voldoen niet aan EU-privacynormen

Makers van populaire smartwatches voldoen niet aan Europese privacynormen, claimt de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. De voorwaarden zijn vaag opgesteld, waardoor klanten niet kunnen achterhalen waar fabrikanten gevoelige data voor gebruiken.

Apple, dat met zijn Watch allerlei data over gebruikers verzamelt, zegt niets over gezondheidsdata, meldt Het Financieele Dagblad. Dat zou wel moeten. Andere fabrikanten, zoals Xiaomi en Huawei, melden wel dat ze data delen met 'zakenpartners' voor 'zakelijke ondersteuning', maar welke bedrijven dat zijn en waar die zitten, blijft vaag. Naar aanleiding van de vragen van het FD heeft Polar de voorwaarden aangepast en noemt het nu precies waar de data heen gaat.

Gebruikers moeten in de voorwaarden kunnen terugvinden welke data naar welk bedrijf gaat en waarom, zo staat in de richtlijnen. Dat gebeurt nu dus bij Polar, maar andere bedrijven riskeren volgens de krant een boete. De Autoriteit Persoonsgegevens reageert niet inhoudelijk, maar zegt wel tegen consumenten op te passen met data van smartwatches. "Deze waardevolle gegevens zeggen heel veel over jou en hoe je leven eruitziet. Wanneer je die deelt in gratis of voordelige apps, dan betaal je vaak met deze persoonsgegevens."

Update, 13:56: Apple is op zijn privacypagina wel heel specifiek over wat er met gezondheidsgegevens gebeurt. Dank bbob1970 voor deze toevoeging!