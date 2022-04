1TB Expansion Card voor Xbox Series X en S staat voor 220 dollar in webwinkel

De Seagate 1TB Expansion Card voor de Xbox Series X en S staat genoemd in een grote Amerikaanse webshop met een prijs van 220 dollar. Microsoft heeft zelf nog geen prijs bekendgemaakt van het accessoire. De externe ssd is net zo snel als de interne.

Er gingen al geruchten dat de opslaguitbreiding 220 dollar zou kosten, de prijsvermelding lijkt dat te bevestigen. Volgens de webshop komt de 1TB Expansion Card op 10 november uit, gelijktijdig met de nieuwe Xbox-consoles. Het is onduidelijk of dat ook echt zo is, Microsoft heeft de kaart zelf nog niet aangeboden bij de pre-orders van de consoles. Andere accessoires waren al wel te bestellen.

Vooralsnog is de 1TB Expansion Card van Seagate de enige manier om de opslag van de Xbox Series X en S volwaardig uit te breiden. Het gaat om een externe ssd met een propriëtaire aansluiting, die net zo snel is als de interne ssd. Of en wanneer andere fabrikanten ook met insteek-ssd's voor de Xbox-consoles komen, is nog niet bekend.

De prijs van 220 dollar is omgerekend met btw ongeveer 228 euro. Dat is niet veel duurder dan wat een losse PCIe 4.0-ssd van 1TB kost. Momenteel staan die in de Pricewatch vanaf zo'n 185 euro. Sony's PlayStation 5 is in tegenstelling tot Microsofts Xbox Series-consoles uit te breiden met reguliere M.2-ssd's, al moeten dat wel exemplaren zijn die aan bepaalde eisen voldoen. Sony heeft daar nog geen details over gegeven.

Het is mogelijk om de opslag van de next-genconsoles goedkoper uit te breiden door een externe usb-hdd of -ssd aan te sluiten. Die langzamere extra opslag kan echter niet gebruikt worden voor next-gengames. Nieuwe games moeten op de interne ssd gezet worden, of op opslaguitbreiding die net zo snel is.