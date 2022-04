Games nemen op Xbox Series S tot 30 procent minder ruimte in dan bij Series X

Games nemen op de Xbox Series S veelal tot 30 procent minder ssd-ruimte in beslag dan bij de Series X, zegt Microsoft. Dat komt doordat de goedkopere console gemaakt is voor gamen in 1440p-resolutie en 4k-textures daarom niet geïnstalleerd worden.

Microsoft geeft in een blog antwoord op een aantal vragen over de opslag van games. De goedkopere Xbox Series S is uitgerust met een 512GB-ssd die net zo snel is als de ssd in de Xbox Series X, maar deze Series S-ssd heeft de helft van de opslagcapaciteit.

Bij de installatie van games op de Xbox Series S worden echter niet altijd textures in hoge resolutie geïnstalleerd, meldt Microsoft. Dat resulteert in kleinere installaties; veelal gaat het om een besparing van 30 procent, aldus de fabrikant.

De Xbox Series S kan wel 4k-beelden uitsturen, maar gebruikt daarvoor upscaling. De console zelf rendert games in maximaal een 1440p-resolutie en hanteert bij de meeste games een framerate-target van 60fps. Een maximum van 120fps is haalbaar, maar dat zal alleen voorkomen bij grafisch eenvoudige games of in combinatie met lagere resoluties.

1TB Seagate Storage Expansion Card kost 250 euro

Het is mogelijk om de opslagruimte van de Xbox Series S en X uit te breiden met de propriëtaire Seagate Storage Expansion Card. Dat is een externe ssd van 1TB, die net zo snel is als de interne ssd. De ssd-uitbreiding is vanaf 10 november te koop en kost in Nederland en België 250 euro.

Op de vraag of er naast de Seagate-ssd ook ssd's van andere merken komen, zegt Microsoft dat Seagate de eerste keus was en dat Xbox blijft werken aan manieren voor externe opslag, waaronder andere capaciteiten en andere implementaties in de toekomst. Wanneer er opslag van andere merken en in andere groottes uitkomt, is nog niet duidelijk.

Gamers kunnen ook via USB 3.1 een reguliere externe harde schijf of ssd aansluiten, maar die is alleen geschikt voor de opslag van oudere games. Games die voor de nieuwe consoles uitkomen, moeten op de interne of externe ssd gezet worden.