Xbox One X-games presteren tot twee keer zo goed op Xbox Series X

Verschillende websites hebben praktijkervaringen met de Xbox Series X geplaatst. Er worden alleen tests met bestaande games getoond via backward compatbility. Bij games die op de Xbox One X met moeite draaien, zijn grote verschillen te zien.

Onder andere Eurogamer en The Verge hebben backward compatibility getest met de Xbox Series X. Dat is gedaan met een prototype van de console, die vermoedelijk vrijwel gelijk is aan het exemplaar dat volgende maand uitkomt.

De Xbox Series X kan huidige Xbox-games draaien en gebruikt de extra gpu-rekenkracht dan bijvoorbeeld om hogere framerates te halen. Bij games die een dynamische resolutie hebben, houdt de next-genconsole de maximale resolutie langer vast. De console kan niet de resolutie of framerate van een game verhogen, ontwikkelaars moeten daarvoor de game aanpassen. Als een game op de Xbox One X bijvoorbeeld een dynamische resolutie van 4k heeft, met een frameratetarget van 30fps, dan is dat op de Series X hetzelfde.

De next-genconsole is door de extra cpu- en gpu-rekenkracht wel in staat om games die niet soepel lopen op de One X vloeiend te draaien. Eurogamer laat dat duidelijk zien bij video's van Hitman en Hitman 2. Die game draait in 4k op de Xbox One X, maar de framerate is daar veelal tussen de 30 en 40fps, terwijl de Series X vrijwel altijd 60fps haalt. Bij dergelijke veeleisende games zijn grote verschillen te zien.

Microsoft bevestigt tegenover Eurogamer dat de gpu van de Xbox Series X bij het afspelen van Xbox-games in een compatibiliteitsmodus draait. Daarbij zijn de nieuwe functies en verbeteringen van de RDNA 2-architectuur niet beschikbaar. De prestaties in de compatibiliteitsmodus zeggen dus niet alles over de volledige capaciteiten van de gpu.

Als games al soepel draaien op de reguliere Xbox, of geen veeleisende 4k-modus hebben, dan biedt het spelen op de Xbox Series X geen grote meerwaarde en is het wachten op een eventuele patch die opties voor hogere resoluties en framerates toevoegt.

Microsoft zei eerder dat 'geselecteerde' games ook de mogelijkheid krijgen om de framerate te verdubbelen. Games die nu een target van 30fps of 60fps hebben, zouden op de Series X dan op 60fps of 120fps kunnen draaien. Daar zijn nog geen tests van vrijgegeven. Er zij nog geen games die hiervoor zijn aangepast.

Wel is de Auto HDR-functie al actief. De Xbox Series X voorziet via algoritmes games die geen hdr ondersteunen toch van dergelijke effecten. Volgens Eurogamer werkt dat goed in de praktijk, maar is het bij sommige games uitgeschakeld. Microsoft zet de functie uit als blijkt dat het ongewenste effecten oplevert.

Ook The Verge heeft een video geplaatst en focust daarbij veel op de laadtijden. Dankzij de snelle NVMe-ssd in de Xbox Series X laden games beduidend sneller op de next-genconsoles, al is het verschil niet bij alle titels even groot. De belofte is dat next-gengames sneller zullen laden, omdat die specifiek ontworpen worden voor de console en volledig gebruik kunnen maken van wat Microsoft de Velocity Architecture noemt.