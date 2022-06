No Man's Sky met verbeterde graphics wordt launchtitel voor PS5 en nieuwe Xbox

No Man's Sky wordt een launchtitel voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en s. Hello Games maakt een nextgenversie voor de nieuwe consoles die op 4k-resolutie met 60fps draait. De game is gratis voor spelers die de game nu ook bezitten.

No man's Sky Next Generation heeft volgens de makers betere graphics, die passen bij de nieuwe consoles, die op 10 en 19 november uitkomen. De game is direct bij de release beschikbaar voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X en S.

Op de Sony-console krijgt de game ondersteuning voor de haptische feedback die in de DualSense-controllers zit en verbeterd geluid door middel van Tempest 3D Audio-techniek. Hello Games stelt in een trailer dat de laadtijden van de game vijf tot tien keer korter zijn op de nieuwe consoles.

De consoleversies van de game krijgen voor het eerst ondersteuning voor multiplayer voor maximaal 32 spelers. Daarbij is crossplay mogelijk. Volgens de makers is er ook ondersteuning voor de PSVR via backward compatibility.

De next-genupdate voor No Man's Sky komt op de releasedatums van de consoles uit en is dan gratis voor spelers die de game nu ook al hebben. Het spel is ook onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement. Pc-spelers krijgen tegelijkertijd ook een update waarmee de graphics verbeterd worden.