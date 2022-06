Resident Evil Village en No Man's Sky komen naar PlayStation VR2

Resident Evil Village en No Man's Sky komen naar Sony's PlayStation VR2. De volledige campagne van de Resident Evil-horrorgame zal speelbaar zijn in virtual reality. Voor No Man's Sky gaat het om een update; de game is al beschikbaar op de eerste PSVR-headset.

Drie jaar geleden kreeg No Man's Sky al PSVR-ondersteuning met de Beyond-update. Daarmee kon het spel gespeeld worden met de VR-headset. De game kwam in 2020 nog eens opnieuw uit met verbeteringen voor de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles en nu maakt Sony bekend dat ontwikkelaar Hello Games werkt aan een PlayStation VR2-versie van het spel. Die moet betere graphics bieden en ondersteuning voor de nieuwe Sense-controllers. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt, maar Sony toont wel een korte trailer.

Ook van Resident Evil Village komt een versie voor de PlayStation VR2. Voorganger Resident Evil 7 had al een VR-modus voor de PSVR, maar het nieuwste deel nog niet. De volledige singleplayercampagne van het spel zal speelbaar zijn in VR. In een trailer toont Sony enkele gevechten. Met de Sense-controllers bedienen spelers de handen van hoofdpersonage Ethan. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tegelijkertijd een pistool en een mes te gebruiken.

Wanneer de games precies uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend. Sony heeft nog niet bevestigd wanneer de PlayStation VR2-headset verschijnt. Vermoedelijk zal dat ergens volgend jaar gebeuren.