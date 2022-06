No Man's Sky komt 7 oktober uit op Nintendo Switch

De Switch-versie van No Man's Sky verschijnt op 7 oktober. Eerder zei ontwikkelaar Hello Games dat het spel deze zomer zou uitkomen, maar de release is nu opgeschoven naar de herfst.

Er komt een fysieke en digitale versie van No Man's Sky beschikbaar voor de Switch. Net als op de andere console- en pc-versies worden de werelden procedureel gegenereerd. Ook zijn alle uitbreidingen die tegen die tijd zijn uitgekomen beschikbaar. Sinds de release van No Man's Sky in 2016 zijn er 19 gratis updates uitgebracht.

De Switch-port werd eerder dit jaar aangekondigd. Toen was de ontwikkeling van die versie al een paar jaar gaande. Aanvankelijk zou de Switch-port deze zomer uitkomen, al was er geen releasedatum bekend. In de aankondiging van de Leviathan-update in mei liet de ontwikkelaar weten dat hij 'druk bezig is met de finishing touches van de Switch-versie'.