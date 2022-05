Hello Games brengt deze zomer No Man's Sky uit voor Nintendo Switch

Hello Games brengt No Man's Sky naar de Nintendo Switch. In de zomer komt er een versie voor de handheldconsole. Daarin zijn ook alle uitbreidingen te spelen. Veel details over het spel zijn nog niet bekend.

Veel details over de game of de ontwikkeling ervan noemt ontwikkelaar Hello Games niet in de aankondiging. Het bedrijf zegt alleen dat het met een port voor de Nintendo-console komt waarmee spelers in zowel de dock als de handheld het universum van No Man's Sky kunnen verkennen. Net als op de andere console- en pc-versies worden de werelden procedureel gegenereerd. Volgens de makers was dat een grote uitdaging op de minder krachtige handheld. Hello Games zegt dat het al een paar jaar aan de port werkt. Zowel de UI als de controllers en gameplay zijn geoptimaliseerd voor de Switch, zegt de ontwikkelaar.

No Man's Sky komt 'deze zomer' naar de console. De ontwikkelaar geeft geen exacte releasedatum. Met de game zijn ook uitbreidingen zoals Foundation en Pathfinder te spelen.