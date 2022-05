Nintendo kondigt Wii Sports-opvolger aan voor Switch met voetbal en badminton

Nintendo brengt een opvolger van Wii Sports uit voor de Switch. Gebruikers kunnen klassieke sporten spelen zoals golfen en bowlen, maar ook nieuwe sporten zoals voetbal en volleybal. Spelers kunnen de game bedienen via de Joy-Cons.

De game heet Nintendo Switch Sports. Die lijkt qua stijl en gameplay veel op het immens populaire Wii Sports voor de gelijknamige console. Spelers kunnen de Joy-Cons van de Switch gebruiken om dezelfde sporten te spelen met hun Mii-avatar. Er komen ook polsbandjes beschikbaar om de controller veilig te gebruiken. Die worden meegeleverd als spelers de game fysiek kopen.

In een trailer laat Nintendo zien hoe spelers de traditionele games kunnen spelen die ook in de eerste Wii Sports zaten. Dat zijn onder andere tennis, golf en bowling. Daarnaast worden er een aantal nieuwe sporten uitgevoerd. Voetbal is er een van. Spelers kunnen daarbij de Joy-Con met een accessoire aan hun bovenbeen binden om tegen de bal te trappen. Ook worden volleybal en badminton toegevoegd.

Spelers kunnen lokaal in multiplayer tegen elkaar spelen, maar ook online. In de trailer is te zien hoe zestien spelers het tegen elkaar opnemen in een bowlingmatch.

De game komt op 29 april uit. Voetbal is dan meteen beschikbaar, maar voor het spelen met de Joy-Con om de benen komt er pas in de zomer een update uit. Golf is ook niet meteen beschikbaar. Die modus komt pas in het najaar, zegt Nintendo.