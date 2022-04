Nintendo brengt Splatoon 3 op 9 september uit voor de Switch

Splatoon 3 is vanaf 9 september voor 59,99 euro beschikbaar op de Nintendo Switch. Naast de multiplayermodus introduceert het derde deel in de franchise ook een nieuwe singleplayercampagne en een vernieuwde co-op-modus Salmon Run.

Spelers moeten in Splatoon 3 net als in voorgaande delen in de Turf War-multiplayermodus zoveel mogelijk van het speelveld met de verf van hun team bedekken. Daarbij hebben zij de beschikking over verfpistolen, maar ook speciale wapens als raketten, een boog en een mech. Spelers kunnen elkaar ook tijdelijk uitschakelen door direct op elkaar te schieten met de verfpistolen.

Naast de aankondiging van de releasedatum van Splatoon 3 onthult Nintendo ook dlc voor Splatoon 2. Afnemers van het Nintendo Switch Online + Expansion Pack-abonnement krijgen Splatoon 2: Octo Expansion gratis. De dlc is ook los verkrijgbaar voor grofweg 20 euro. De singleplayer-dlc bevat 80 missies waarin het hoofdpersonage Agent 8 probeert te ontsnappen uit het metrostelsel van Inkopolis.