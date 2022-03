Nintendo Switch-interface krijgt mappen om games te organiseren

Nintendo heeft op dinsdag update 14.0.0 voor de Nintendo Switch uitgebracht. Daarin voegt het bedrijf een functie toe waarmee gebruikers de games en apps voor hun Switch kunnen organiseren in mappen. Nintendo noemt die feature Groups.

De Groups-functie is te vinden in het 'Alle software'-menu, meldt Nintendo in een supportartikel over de nieuwe feature. Dat menu zit aan de rechterkant van het Switch-thuisscherm, mits gebruikers meer dan twaalf apps of games geïnstalleerd hebben op hun console. Eenmaal in dat menu kunnen gebruikers mappen weergeven door op de L-knop te drukken.

Gebruikers kunnen daar ook een nieuwe map creëren, door 'Groep maken' te selecteren. Vervolgens kunnen ze alle games en apps selecteren die ze aan de map willen toevoegen, de volgorde waarin die getoond worden aanpassen en de map een naam geven. Er kunnen maximaal 100 mappen aangemaakt worden, ieder met maximaal 200 games.

Verder voegt de update een optie toe om het volume van gekoppelde bluetoothoordoppen aan te passen via de volumeknoppen van de Switch. Die bluetoothapparaten moeten daarvoor wel het Avrcp-profiel ondersteunen. Ook is het maximale volume voor bluetoothaudioapparaten verhoogd, zegt Nintendo.