Anime-streamingdienst Crunchyroll verschijnt voor Nintendo Switch

Makers van de animestreamingdienst Crunchyroll hebben een app uitgebracht voor de Nintendo Switch. De app is gratis te downloaden in de Nintendo eShop. De laatste maanden verschenen er meer streamingdiensten voor de Switch.

De streamingapp is nu te downloaden in de eShop en ondersteunt volgens de makers handheld-, tabletop- en tv-mode, en laat gebruikers films en series downloaden om deze offline te bekijken. Voor sommige functies is wel een betaald abonnement nodig, vanaf vijf euro per maand. De gratis versie bevat advertenties. Crunchyroll is verder beschikbaar voor iOS, Android, Apple TV, de Xbox, de Roku en de PlayStation. De app werd eind 2020 gekocht door Sony.

In de laatste maanden zijn er meer streamingdiensten naar de Nintendo Switch gekomen, zoals Pokémon TV en Twitch. De handheldconsole ondersteunde bij de release geen streamingdiensten, maar Nintendo gaf toen aan dit besluit te heroverwegen. De Switch kent ook een YouTube-app, maar bijvoorbeeld geen Netflix.