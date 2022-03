Apple TV+ wint Oscar voor beste film met familiedrama CODA

Streamingsdienst Apple TV+ heeft de Academy Award voor beste film gewonnen met het familiedrama CODA. Het is de eerste film van een streamingsdienst die er met de felbegeerde Best Picture-award vandoor gaat. Genomineerden waren onder meer Dune en Don't Look Up.

Apple TV+ heeft met de film CODA geschiedenis geschreven als de eerste streamingsdienst die de Best Picture-award wint met een film die speciaal voor streaming gemaakt is. Het heeft daarmee gewonnen van Netflix, dat met The Power of the Dog en Don't Look Up genomineerd was voor dezelfde prijs. CODA won daarnaast ook de award voor het beste bewerkte script en Troy Kotsur won voor zijn rol in de film de prijs voor de beste mannelijke bijrol.

De film CODA is een Engelstalige remake van de Franse film La Famille Bélier uit 2014 en gaat over de 17-jarige Ruby Rossi die als enige in haar dove familie kan horen. CODA werd amper opgepikt toen de film kort in de bioscoop draaide. Toen CODA naar Apple TV+ kwam, veranderde dat. De film won ook al verschillende prijzen tijdens het Sundance Film Festival en won de Britse BAFTA-filmawards, de SAG Awards en de PGA Awards.

Apple TV+ moest het in de awards opnemen tegen Netflix, dat meerdere nominaties kreeg voor The Power of the Dog, onder meer voor beste mannelijke acteur voor Benedict Cumberbatch, beste mannelijke bijrol, beste vrouwelijke bijrol, beste cinematografie, beste editing, beste muziek, beste productiondesign, beste geluid en het beste bewerkte script. Regisseur Jane Campion won de Oscar voor beste regie. Apple troefde Netflix dus op drie prijzen af. In andere categorieën moest Netflix het vooral afleggen tegen bioscoopfilm Dune.