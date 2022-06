Apple TV+ is beschikbaar op compatibele Panasonic-tv's vanaf 2017

De app voor streamingdienst Apple TV+ is verschenen voor Panasonic-tv's vanaf 2017. De app werkt met tv's die voorzien zijn van het besturingssysteem My Home Screen uit de series met de voorvoegsels EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ en JX.

Bij alle compatibele tv's is het Apple TV+-icoontje te zien in de appweergave en bij sommige modellen wordt de Apple TV+-app op het startscherm geplaatst, schrijft Panasonic in een persbericht. De app is per direct beschikbaar voor tal van 4k-tv's van de Japanse fabrikant.

De app geeft gebruikers van de betreffende Panasonic-tv's de mogelijkheid om Apple TV+-producties te bekijken, mits daarvoor een abonnement wordt afgesloten. Het gaat niet om de volledige Apple TV-app die ook integratie met iTunes en andere aanbieders heeft. De app is vergelijkbaar met de versie die eerder uitkwam voor oudere LG-tv's.

Volgens FlatpanelsHD ontbreekt ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos nog, maar Panasonic zegt tegen de site dat het samenwerkt met Apple om zo snel mogelijk ondersteuning voor die formaten toe te voegen.