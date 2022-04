Apple brengt proefperiode TV+ terug van een jaar naar drie maanden

Vanaf 1 juli komen kopers van Apple-producten niet langer in aanmerking om een jaar lang de TV+-dienst uit te proberen. In plaats daarvan krijgen ze nog maar drie maanden toegang. Sinds TV+ eind 2019 begon, gold de proefperiode van een jaar.

Apple heeft de algemene voorwaarden van de actie om zijn TV+-dienst te promoten, aangepast. Daarin staat nu dat kopers van Apple-apparaten die in aanmerking komen voor de proefperiode en die op 1 juli 2021 of later geactiveerd worden, de dienst drie maanden gratis kunnen uitproberen. Gebruikers die hun apparaat op 30 juni of eerder activeerden, komen nog in aanmerking voor een proefperiode van een jaar.

Apple heeft verder geen ruchtbaarheid gegeven aan de wijziging. Deze werd opgemerkt door Dave Mark van technologiesite The Loop. Vanaf de start van TV+ in november 2019 kwamen kopers van een Apple-apparaat in aanmerking voor een jaar gratis toegang.

Daarbij ging het om een enkel aanbod per gezin, ongeacht de hoeveelheid apparaten die leden van een gezin kochten. Tot aan vijf gezinsleden mogen een TV+-abonnement delen. Gebruikers moeten binnen drie maanden na het instellen het aanbod claimen in de TV-app. Na afloop betalen klanten 5 euro per maand voor de dienst.

Het beperken van de proefperiode toont aan dat Apple denkt dat zijn dienst inmiddels volwassen en aantrekkelijk genoeg is om ook klanten met een kortere proefperiode te trekken. Begin 2020 stopte Netflix geheel met proefperiodes van een maand in Nederland en België.