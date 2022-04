AMD stopt ondersteuning videokaarten van vóór RX 400-reeks

AMD stopt met de ondersteuning van een groot aantal videokaarten. Het gaat om kaarten die stammen van vóór de RX 400-reeks en vóór de Ryzen-apu's. Deze zullen niet meer worden ondersteund door de huidige en nieuwe AMD-drivers.

AMD schrijft dat het met de huidige release van Radeon Software Adrenalin-versie 21.6.1 een aantal grafische producten een legacystatus geeft. Het gaat om gpu's en apu's gebaseerd op de eerste, tweede en derde generatie van Graphics Core Next. Dit betekent dat de laatste ondersteunde driver voor deze oudere producten Radeon Software Adrenalin-versie 21.5.2 zal zijn.

Er zijn volgens AMD geen additionele releases van drivers meer gepland. Het is onbekend of dat betekent dat er ook geen oplossingen meer komen voor deze videokaarten in het geval er beveiligingsissues in de software zouden optreden.

In de praktijk betekent dit dat grafische kaarten zoals die uit de Radeon Fury- 200- en 300-reeks niet meer worden ondersteund. Bekende videokaarten als de HD7970, R9 290X en Fury X vallen hier bijvoorbeeld onder. De HD 7000-reeks stamt uit 2011 en de Radeon 200-reeks uit 2013. De jongste reeks die nu in het legacymodel wordt geplaatst, is de Fury-reeks; die kwam in 2015 uit.

Volgens AMD maakt deze stap het mogelijk om 'waardevolle engineering resources' toe te kennen aan het ontwikkelen van nieuwe features en verbeteringen voor grafische producten op basis van de laatste architecturen.

Naast deze stap zet AMD ook de Radeon Software-ondersteuning voor Windows 7 64-bit-systemen in het legacymodel. Daarbij wijst het bedrijf erop dat het officiële einde van de ondersteuning van Microsoft voor Windows 7 al vorig jaar op januari 14 zijn intrede deed.