Apple brengt aparte Apple TV+-app uit voor LG-televisies uit 2016 en 2017

Apple heeft een uitgeklede versie van de Apple TV+-app uitgebracht voor oudere LG-televisies. De app biedt alleen ondersteuning voor de Apple TV+-streamingdienst en dus niet voor andere content in de Apple TV-app, zoals iTunes-films en de Apple TV-kanalen.

De app is verschenen in de Content Store van verschillende LG-tv's uit 2016 en 2017. Dat merkten verschillende sites op, waaronder FlatpanelsHD. LG heeft nog geen lijst van tv-modellen met ondersteuning voor deze app vrijgegeven. Wel bevestigde LG eerder al op zijn website dat de Apple TV+-app in 2021 'voor verschillende 2016- en 2017-modellen' zou verschijnen.

Met de Apple TV+-app kunnen uitsluitend films en series bekeken worden van Apple's eigen streamingsdienst. Alle andere content die in de 'normale' Apple TV-app beschikbaar is, zoals films uit de iTunes Store en de Apple TV-kanalen, is niet toegankelijk via deze uitgeklede applicatie.

De Apple TV-app is momenteel beschikbaar op Apple-apparaten, en op recente smart-tv's van merken als Samsung, Sony, Philips en dus LG. Ook Android TV-apparaten kunnen sinds kort de streamingdienst draaien.