Apple TV-app is beschikbaar op Nvidia Shield

Apple TV is sinds dinsdag ook beschikbaar op Nvidia Shield. De streamdienst Apple TV+ kan worden gebruikt via de app die sinds dinsdag te downloaden is voor de Nvidia Shield. Series, programma's en films kunnen in 4K en HDR gestreamd worden via het apparaat.

Op de website van Nvidia is te lezen dat de Apple TV-app per direct beschikbaar is voor Nvidia Shield. Gebruikers met een Apple TV-abonnement kunnen via de app alle content op Apple TV kijken die voor hun regio beschikbaar is. De app voor Nvidia Shield ondersteunt streams in 4K.

De app is ook te gebruiken met de Google Assistant op de Nvidia Shield. Hierdoor kunnen via spraakcommando's streams worden gestart, gepauzeerd en doorgespoeld.

Eerder werd de Apple TV-app ook al beschikbaar gemaakt op de Chromecast met Google TV. Het is de bedoeling dat de app ook nog uitkomt voor Android TV, maar het is nog niet bekend wanneer.