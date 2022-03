Nieuwe versie iPadOS-achtige Linux-distro JingOS verbetert scaling

De ontwikkelaar van JingOS heeft een nieuwe developer-release beschikbaar gemaakt. JingOS 0.9 moet met name scaling verbeteren. De interface van de Linux-distro voor tablets heeft in deze nieuwe versie ook meer geluidseffecten gekregen.

JingOS 0.9 is beschikbaar voor apparaten met een x86_64-processor en is te downloaden via het forum van Jingling. Op het YouTube-kanaal van de ontwikkelaar wordt een demo van de nieuwe testversie getoond. Het besturingssysteem is een Linux-distributie gebaseerd op Ubuntu en lijkt sterk op iPadOS.

Het is de bedoeling dat het besturingssysteem ook een ARM-versie krijgt. Momenteel werkt Jingling aan een eigen tablet: de JingPad. Het is nog niet bekend wanneer het besturingssysteem of de tablet moeten verschijnen.

Eerder toonde de ontwikkelaar ook een werkende versie van JingOS 0.6 op een smartphone, al waren de functionaliteiten zeer beperkt. Zo kan het beeld alleen in landscape-modus worden getoond.