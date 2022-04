Chinees bedrijf gaat JingPad-tablet met Linux-besturingssysteem JingOS maken

De Chinese start-up Jingling werkt aan de JingPad A1, een 11-inchtablet die draait op het Linux-besturingssyteem JingOS. JingOS is een custom besturingssysteem gebaseerd op Ubuntu, met elementen van KDE en KDE Plasma Mobile en is geoptimaliseerd voor tablets.

De tablet van het Chinese bedrijf krijgt een 11"-Amoledscherm met een 4:3-beeldverhouding, een Unisoc Tiger T7510-cpu met vier ARM Cortex-A55 kernen, 8GB Lpddr4-geheugen, 256GB opslag, en ondersteuning voor pen, touch en een optioneel keyboard. Dat maakt de JingPad A1 niet de snelste tablet op de markt. Het is vooral het besturingssysteem dat opvallend is, schrijft Liliputing.

JingOS is een Linux-besturingssysteem dat voornamelijk is gebasseerd op Ubuntu, maar speciaal geoptimaliseerd voor tablets. Het OS heeft een touchbased interface die lijkt op Android en iOS op de iPad, met fullscreen-app-launcher, een dock en statusbar voor notificaties. Het besturingssysteem heeft elementen van KDE en KDE Plasma Mobile overgenomen, maar voegt daar ook eigen userinterface-onderdelen aan toe. De tablet krijgt daarnaast support voor sommige Android-applicaties, al is dat nog een work-in-progress volgens Jingling.

Jingling biedt de tablet nu aan via crowdfunding op Indiegogo voor 700 dollar, of 800 dollar met de stylus. Vroege bestellers krijgen daarbij een korting van ongeveer honderd dollar. De tablet moet in september dit jaar wereldwijd verscheept worden.