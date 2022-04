Defender for Endpoint krijgt jailbreakdetectie en ingebouwde Tunnel-vpn

Microsofts beveiligingssoftware Defender for Endpoint kan voortaan detecteren of een iOS-apparaat gejailbreakt is. Ook krijgt de software op Android voortaan een vpn-functie via Microsofts Tunnel-gateway. Het bedrijf komt met meerdere functies voor de mobiele Defender-app.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het met verschillende nieuwe features komt voor de iOS- en Android-apps van Defender for Endpoint. Zo wordt Mobile Application Management algemeen beschikbaar. Voorheen konden beheerders de software alleen gebruiken op telefoons die waren aangemeld via Mobile Device Management, maar nu kan Defender ook worden gedraaid zonder dat beheerders Microsofts eigen Intune hoeven draaien. MAM werkt onder andere met Workspace ONE, MobileIron en MaaS360.

Defender krijgt ook een detectie voor iOS-apparaten met een jailbreak. Beheerders krijgen daarmee te zien of een iPhone gejailbreakt is in hun beheerderssoftware. Volgens Microsoft lopen zulke apparaten soms grote beveiligingsrisico's, bijvoorbeeld omdat er apps kunnen worden geïnstalleerd buiten de App Store om. Als een jailbreak wordt gedetecteerd krijgt de beheerder een waarschuwing en wordt het apparaat in de hoogste risicocategorie geplaatst.

Microsoft maakt ook de Tunnel vpn-functie definitief beschikbaar voor Android. Die functie was er al via een aparte app. Met de Tunnel vpn-functie kunnen gebruikers via Intune een vpn opzetten naar hun organisatie, maar daarvoor hoeven ze nu geen aparte verbinding meer te leggen omdat de vpn direct in Defender for Endpoint zit. Bestaande Tunnel-gebruikers schakelen volgens Microsoft automatisch over naar de Defender for Endpoint-app. Systeembeheerders kunnen de Endpoint Manager-software blijven gebruiken om de Tunnel vpn te beheren.